Colloqui Usa-Ue su eliminazione dazi

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «Prima i fatti - poi i Colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Kim invita Trump : 'Incontriamoci' Presidente Usa accetta - poi ritratta : 'Prima i fatti - poi i Colloqui' : L'incontro è un passo importante nella politica estera americana, visto che Usa e Corea del Nord sono nemici da 70 anni. Loda l'incontro l'ambasciatore nord coreano all'Onu, Pak Song II: 'L'invito - ...

Corea Nord : no a Colloqui Usa se ci sono precondizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea Nord : Usa per denuclearizzazione - Colloqui primo passo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea Nord : pronti a Colloqui con Usa : 17.46 Dopo le tensioni sui ripetuti test nucleari, la Corea del Nord "è aperta al dialogo con gli Stati Uniti". Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale sudCoreano, dopo l'incontro tra il presidente Moon Jae-in e il capo della delegazionee NordCoreana Kim Yong-chol, giunta a Pyeongchan per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali. Resta da capire se ci sono margini per un incontro tra il generale Kim e Ivanka Trump,la first ...

Coree : 'il Nord è disponibile a Colloqui con gli Usa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gli Usa : sì ai Colloqui con la Corea del Nord : Gli Stati Uniti annunciano un cambio di strategia nella gestione della crisi NordCoreana. Il vicepresidente Mike Pence ha spiegato la novità in una intervista al Washington Post: in estrema sintesi, ...

Usa-Corea del Nord - Pence : 'Pronti a Colloqui sul nucleare' : Si tratta di un cambiamento di linea politica nei confronti del Paese, che lo stesso Pence ha riassunto con la frase 'massima pressione e impegno allo stesso tempo'.

Gerusalemme val bene un Erdogan. Il Papa vede il presidente turco - al centro del Colloquio il futuro della Città Santa : L'Apocalisse, l'Armageddon, sopraggiunge poco dopo che l'ultimo Pontefice, Silvestro III, si è rifugiato a Nazareth, in Palestina, mentre dalle alture di Gerusalemme alla Siria avanzano morte e distruzione. Così finisce la storia nel romanzo di R.H.Benson, "Il Padrone del mondo", che Papa Francesco ha più volte invitato a leggere dopo averlo definito "una delle mie letture preferite".Gerusalemme la città dove (con la ...

Egitto-Usa : crisi siriana al centro Colloquio ministri Esteri Shoukry e Tillerson : "La continuazione di queste operazioni militari rappresenta una grave minaccia per le prospettive di raggiungere una soluzione politica e la lotta contro il terrorismo in Siria", ha indicato Shoukry. ...

Terza Guerra Mondiale/ Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump - “sì al dialogo ma a tempo debito” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump, "sì al dialogo ma a tempo debito e con le giuste condizioni". Il disgelo olimpico(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 05:45:00 GMT)