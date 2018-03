Colin Firth al giornalista | ' So che la cosa ti sta facendo male'

La moglie di Colin Firth ha ammesso di aver avuto una relazione con un giornalista italiano : "La moglie di Colin Firth ha ammesso di aver avuto una relazione con l'uomo italiano che ha accusato di stalking. Livia Giuggioli, 48 anni, produttrice cinematografica sposata con l'attore inglese premio Oscar Colin Firth dal 1997, ha fatto scattare un'inchiesta giudiziaria in Italia accusando il giornalista di aver la molestata attr aver so una 'spaventosa' serie di messaggi" dopo la fine del loro rapporto. E' quanto scrive il quotidiano inglese ...

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai 4 il film con Colin Firth (oggi - 10 marzo 2018) : DEVIL'S KNOT - FINO a PROVA CONTRARIA , il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Reese Witherspoon e Colin Firth , alla regia Atom Egoyan. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:43:00 GMT)

Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli vittime di stalking/ La prima uscita pubblica dopo la grande paura : Colin Firth e la moglie italiana Livia Giuggioli vittime di stalking da parte di un giornalista italiano che proprio non voleva dimenticare la donna, ecco cosa è successo( pubblica to il Wed, 07 Mar 2018 22:27:00 GMT)

Colin Firth E LA MOGLIE LIVIA GIUGGIOLI VITTIME DI STALKING/ Quella rivelazione dell'attore sulla compagna... : COLIN FIRTH e la MOGLIE italiana LIVIA GIUGGIOLI VITTIME di STALKING da parte di un giornalista italiano che proprio non voleva dimenticare la donna, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Colin Firth E LA MOGLIE LIVIA GIUGGIOLI VITTIME DI STALKING/ I legali del reporter : "È estraneo ai fatti" : COLIN FIRTH e la MOGLIE italiana LIVIA GIUGGIOLI VITTIME di STALKING da parte di un giornalista italiano che proprio non voleva dimenticare la donna, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:51:00 GMT)

Chi è Livia Giuggioli - la moglie italiana di Colin Firth : Livia Giuggioli , moglie di Colin Firth , sarebbe stata presa di mira, insieme al suo coniuge da un reporter italiano che per otto mesi li avrebbe molestati e minacciati. I due hanno denunciato il ...

Minacce da Premio Oscar : Colin Firth e consorte denunciano un giornalista italiano : Rischia il processo il giornalista italiano Marco Brancaccio, accusato di stalking ai danni dell'imprenditrice Livia Giuggioli, fondatrice del marchio Eco-Age e pioniera nel settore moda eco-sostenibile, e del Premio Oscar inglese (ormai cittadino italiano ) Colin Firth . Il pubblico ministero Vittorio Pilla ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio ed è in attesa dell'udienza preliminare.Il giornalista era stato denunciato dalla ...

Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking : Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking La procura di Roma ha chiuso le indagini: il reporter avrebbe più volte molestato la produttrice cinematografica Livia Giuggioli Continua a leggere L'articolo Colin Firth e la moglie denunciano un giornalista italiano per stalking proviene da NewsGo.