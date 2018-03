Clochard muore in strada | l’ex moglie | “Sepolto in un sacco | spettacolo immorale”

Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un Clochard : Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un clochard Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi Continua a leggere

Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un Clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi

Maltempo - forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne - a Mantova muore un Clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto tunisino

A Milano muore un Clochard : L'uomo sarebbe deceduto per le basse temperature della notte, con minime diversi gradi sotto lo zero.

Negozi chiusi - topi e Clochard : la strada della Dolce Vita muore nel degrado : Chissà se oggi, passeggiando da Porta Pinciana in direzione di piazza Barberini, Marcello e Maddalena riconoscerebbero la loro Via Veneto. Quella frenetica dei tavolini all’aperto e dei caffè eleganti, quella delle ragazze che passeggiano sottobraccio, occhiali da sole e sigaretta tra le dita, quella dei paparazzi e dei flash, delle attrici in cerca di una festa e delle cabriolet parcheggiate in doppia fila.Le rovine del Cafè VenetoDi ...

Un Clochard muore bruciato in auto per un gioco di due minorenni : Morto, per uno scherzo, un senza tetto. Il gioco messo in atto da due minorenni , di tredici e diciassette anni , della provincia di Verona, ai danni di un clochard, nel mese di dicembre, è finito ...

Verona - Clochard muore carbonizzato : due minori sotto inchiesta. “Era uno scherzo” : “Era uno scherzo, non l’abbiamo fatto apposta”: si sono giustificati così i due ragazzi accusati dell’omicidio di un senzatetto trovato morto carbonizzato nell’incendio della sua auto il 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. I due avrebbero lanciato dei petardi contro l’auto di Ahamed Fdil, un marocchino di 64 anni, incendiandola. L’uomo aveva fatto della macchina la propria casa dopo ...