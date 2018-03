Clamorosa gaffe della Littizzetto | Filippa Lagerback | “Hai spiattellato mie cose

“Lucianina - Lucianina”. Littizzetto - Clamorosa gaffe su Filippa Lagerback. Gelo in studio a Che tempo che fa e la compagna di Bossari la mette subito in riga subito (Che figuraccia) : clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha ‘smascherato’ la comica. Nella puntata di ”Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli ...

Le Iene - gaffe Clamorosa in un servizio sulle elezioni. Il pubblico si infuria : Da Leonardo Bonucci a Gigio Donnarumma , da Claudio Marchisio a Daniele De Rossi, passando per atleti anche stranieri, la Iena li ha interrogati sulla politica chiedendo loro di riconoscere qualche ...

Isola - Clamorosa gaffe di De Martino : "Provo a ipnotizzare Francesca. Con le galline riesco" : Lunedì sera è andata in onda la settima puntata dell 'Isola dei Famosi e tra nomination, colpi di scena ed eliminazioni molta carne è stata messa sul fuoco. Ma come avranno notato molti telespettatori,...

“Mi dispiace che debba andarsene…”. La Clamorosa gaffe di Mara Venier : eccola - in diretta - anticipare l’addio del naufrago - costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. Imbarazzo tra il pubblico - Alessia Marcuzzi sotto choc : Un inizio di puntata davvero col botto quello dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che come sempre non ha mancato di suscitare scalpore e creare le solite, immancabili polemiche. Le sorprese non sono tardate ad arrivare, anzi: pronti via ed ecco subito Alessia Marcuzzi, come sempre pepatissima al timone di comando, annunciare che il programma ha subito una piccola prolunga e avrà quindi una puntata in più. Subito dopo, ...

“Che ignorante - ma come si fa?”. Il web contro Mariagrazia Cucinotta. La bella attrice pubblica una foto sul suo profilo ma a qualcuno non sfugge la Clamorosa gaffe. In pochi minuti gli utenti insorgono : ecco la pietra dello scandalo : Galeotti furono i social network, capaci di interrompere un idillio fin qui abbastanza solido tra la sempre bella Maria Grazia Cucinotta e i suoi sostenitori virtuali, sempre pronti a sottolinearne bellezza e simpatia a ogni occasione. Almeno finora, perché l’ultima uscita della star, una gaffe bella e buona in realtà, le ha attirato contro critiche a non finire (alcune anche decisamente volgari ed esagerate). Tutta colpa di un ...

La Clamorosa gaffe a l'Eredità : "Otranto è in Florida" : Ancora un'altra gaffe a l' Eredità . Questa volta una concorrente è riuscita a mettere a segno una doppietta di strafalcioni difficile da ripetere. Il primo clamoroso errore che ha stupito il ...

“Wenger out - Allegri in” : l’ultima Clamorosa gaffe del tecnico dell’Arsenal - tifosi scatenati! : I tifosi dell’Arsenal sono stanchi. Lo sono ormai da tempo. I Gunners non riescono più ad imporsi ad alti livelli nonostante le folli spese da parte del tecnico Wenger e da anni ormai chiedono al club il divorzio dallo storico allenatore che tanto bene ha fatto all’Arsenal, ma che adesso si appresta ad abdicare. I Gunners hanno accumulato ben 8 punti di distacco dalla zona Champions League e per il secondo anno consecutivo potrebbero ...

“Sentito? Chiudete tutto”. Sanremo : gaffe pesantissima per Baglioni. È bufera. Il conduttore del Festival sotto attacco. Clamorosamente. E sui social è subito rivolta : Festival di Sanremo 2018, anche la seconda serata è andata. Impossibile riassumere tutte in poche righe, perché di cose grosse ne sono successe parecchie. Come il ritorno di Pippo Baudo all’Ariston a 50 anni dal suo primo Festival. Pippo, non è azzardato, è il Festival. E scrive una lettera a questo luogo che rappresenta una sintesi perfetta della sua immensa carriera artistica dove ripercorre i ricordi dei suoi 13 Sanremo da ...

Gol Veretout e Pulgar entrambi da calcio d’angolo : realizzazione Clamorosa o gaffe dei portieri? [VIDEO] : Gol Veretout, Fiorentina in vantaggio contro il Bologna sul finire del primo tempo, ma il vantaggio dura poco dato che al centrocampista viola replica immediatamente Pulgar. La rete del calciatore viola non è stata una normale realizzazione, dato che è arrivata direttamente dal calcio d’angolo. Un gol davvero molto bello, ma in questi casi la complicità del portiere è davvero tanta. Nel mirino è finito in questo caso Mirante che dapprima ...

Clamorosa gaffe a L'Eredità : "L'anno delle Fosse Ardeatine? 1971" : Ancora una gaffe nel programma Rai L'Eredità . Alla concorrente viene chiesto l'anno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e la sua risposta spiazza tutti. Nell'ultima puntata de L'Eredità , programma di ...

Detto Fatto/ Clamorosa gaffe in diretta : Caterina Balivo spiazzata : Detto Fatto, Clamorosa gaffe in diretta dell'ospite di Caterina Balivo: una mamma parla del figlio e si lascia andare a dichiarazioni che spiazzano la conduttrice.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Paola Caruso - Clamorosa gaffe a Stasera tutto è possibile : 'Come fa l'elefante?' : 'L'elefante che verso fa?', la risposta della sexy Paola Caruso fa ridere tutto e rimbalza sui social: ecco la gaffe impietosa durante la prima puntata di Stasera tutto è possibile . La concorrente ...