Ciro come il Mancio | 18 anni dopo

Ciro preso a botte come in Gomorra l'orologio trasformato in tirapugni : Non vedeva l'ora di provare la tecnica del 'cinturino' dell'orologio. Appena si è avvicinato alla sua preda, ha agito con freddezza e con accurata lentezza, un movimento registrato in presa diretta ...