CIR | nel 2017 ricavi +6 | 7%

San Patrignano fa 40 anni. E ha aiutato 30mila persone a usCIRe dal tunnel : Quando anni fa ho varcato il cancello della comunità su quella collina a pochi passi dalla Rimini del divertimento, ho sentito la necessità di far conoscere quel mondo a cui non si guarda mai, quello ...

Picco di marea e sCIRocco : acqua alta nel porto di Cesenatico : acqua alta nel porto di Cesenatico. 'Complice un Picco di marea accompagnata da vento di scirocco si è alzato il livello del porto canale fino a far scattare l'allerta preventivo - afferma il sindaco ...

ACIReale - la 'mentalità vincente' e l'ansia da prestazione nelle arti marziali : ... dall'intento alla realizzazione' e 'La crescita silenziosa e l'identità desiderata', presso il Marina Palace di Acicastello, che tratteranno aspetti legati al mondo adolescenziale ma non solo, con ...

Nel Parco del CIRceo sono comparsi dei fenicotteri rosa : Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. I ...

Oim : nel 2018 arrivati in Europa via mare CIRca 11mila migranti e rifugiati : In Italia il maggior numero di arrivi e di vittime registrati dalla Organizzazione per le migrazioni; seguono Spagna, Grecia e Turchia. Rispetto allo stesso periodo del 2017, il calo degli arrivi in Italia è del 65%

Nel Parco del CIRceo sono comparsi dei fenicotteri rosa : Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. I ...

Ambiente : avvistati fenicotteri rosa nel Parco del CIRceo : Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. L'articolo Ambiente: avvistati fenicotteri ...

AIGAE - alla scoperta di Bova : rischiava lo spopolamento - ora è inserito nel CIRcuito dei Borghi più Belli d’Italia : “Negli anni 80’ Bova era un borgo a rischio spopolamento, molti bar o piccoli esercizi commerciali avevano chiuso, e molti dei suoi cittadini erano costretti ad emigrare. Poi l’inversione di tendenza ad inizio degli anni ’90 con delle scelte politiche che puntavano, e puntano ancora oggi, molto sul recupero del borgo stesso e con la nascita di una Cooperativa che hanno riportato ottimismo e invogliato investimenti anche da parte dei giovani. ...

Elezioni - assegnati i 18 seggi nella CIRcoscrizione estero : 7 al Pd : Elezioni, assegnati i 18 seggi nella circoscrizione estero: 7 al Pd Elezioni, assegnati i 18 seggi nella circoscrizione estero: 7 al Pd Continua a leggere L'articolo Elezioni, assegnati i 18 seggi nella circoscrizione estero: 7 al Pd proviene da NewsGo.

Elezioni - assegnati i 18 seggi nella CIRcoscrizione estero : sette vanno al Pd : Secondo i dati provvisori, i più votati del Pd sono Massimo Ungaro, Angela Schirò, Guilherme Fausto Longo, Francesca La Marca e Nicola Carè alla Camera, Laura Garavini e Francesco Giacobbe al Senato. ...

La CIRcolazione di treni - aerei e mezzi pubblici nello sciopero dell’8 marzo : Potrebbero esserci problemi per chi dovrà viaggiare durante lo sciopero di domani, che è generale e promosso in tutto il mondo The post La circolazione di treni, aerei e mezzi pubblici nello sciopero dell’8 marzo appeared first on Il Post.

Da Morosini a SCIRea : le tragedie nel calcio italiano : Da Morosini a Scirea: le tragedie nel calcio italiano La morte prematura del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha scosso il mondo del calcio. Una notizia drammatica, inattesa e capace di rendere tragicamente umani campioni che per tutta la loro carriera sembrano essere eroi indistruttibili. La scomparsa del difensore, un giovane padre, ha fatto tornare […] L'articolo Da Morosini a Scirea: le tragedie nel calcio italiano è su NewsGo.

Puglia - D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli/ Elezioni 2018 : CIRca 500 voti per l'ex premier : Puglia, D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli. Le ultime notizie sulle Elezioni 2018: circa 500 voti per l'ex premier. Un fallimento totale: le ragioni e l'analisi post-voto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Ma Matteo Renzi si dimette o no? E nel Pd CIRcola già il 'piano B' : Matteo Renzi si dimette o no? Un lancio Ansa dà per scontato l'addio del segretario, ma poco dopo il suo portavoce smentisce. Intanto l'unico dato certo è che Renzi parlerà nel pomeriggio: una ...