Cinquecentomila morti in sette anni di guerra, ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik

(Di lunedì 12 marzo 2018) Sami (14), viene dalla città di Dera'a, inmeridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sonoe un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi neidiin: 12 marzo 2011-12 marzo 2018. Il bilancio complessivo deiè di 511.000, quasi la metà, 248.000 sono civili. Unacivile e via via trasformatasi inper procura e da trein unainternazionale, dove in cielo e sul terreno sono impegnate forze armate di Russia, Iran, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e milizie di Hezbollah (alleate di Assad), quelle sunnite, finanziate dall'Arabia Saudita e dalle monarchie del Golfo, e i ...