Cinque Stelle | il piano per il lavoro  e il reddito di cittadinanza | i 6 punti

I Cinquestelle fanno saltare il numero legale - niente mozione pro Olimpiadi : La mozione pro olimpiadi in Comune s’infrange sul numero legale. Per la prima volta da quando il Movimento 5 Stelle governa Palazzo Civico, il Consiglio comunale viene sospeso sul nascere perché mancano i numeri: solo in 20 rispondono alla chiamata su 41 (sindaca compresa) con il presidente della Sala Rossa Fabio Versaci costretto a interrompere la...

Ilva di Taranto : quale futuro dopo la vittoria dei Cinque Stelle? : I grillini hanno fatto il pieno dei voti promettendo la chiusura e la riconversione dell'impianto. E ora a rischio c'è l'intesa con Arcelor Mittal

Pd - la direzione decide il dopo-Renzi Lui : "Resto. Mai con Cinque Stelle e Lega" : "Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Lascio, sul mio successore deciderà l'assemblea". "No a governi istituzionali, nessuna collaborazione possibile con i 5 Stelle o con le destre". Così il segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

"No all'alleanza con i Cinque Stelle"Governo - l'appello dei militanti Pd : PD, LETTERA AD AFFARI/ "Non alleatevi con i grillini, sono stati troppo cattivi con noi, con insulti, bugie di ogni genere. Anzi, andrebbero fatte le denunce" Segui su affaritaliani.it

Steve Bannon : «Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione» : L’ex ideologo di Trump: «Espressioni diverse, fenomeno unico nazional-populista. Il mio sogno è di vederli governare assieme. Sarà Salvini la forza trainante»

Leu apre ai Cinque Stelle : "I nostri elettori sono andati lì" : E anche da Mdp, l'altro troncone di Leu guidato da Pietro Grasso, si sprecano le aperture al dialogo con Luigi Di Maio: 'Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il confronto è necessario a verificare la ...

I Cinquestelle e la lezione del silenzio del prof. Casalino : Sulla Stampa c’è un prezioso articolo di due valenti colleghi che sono riusciti ad ascoltare la lezione di Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del M5S, ai neo parlamentari. Elenco i passaggi decisivi: “Non vi fate fregare quando i giornalisti vi diranno: dammi una notizia che sennò vengo licenziato. Pensate sempre che il loro fine è di danneggiarci”. “Non serve a nulla parlare con loro. Serve solo a spaccarci e a dirci che siamo ...

Torino si candida ai Giochi Olimpici Invernali del 2026? Il Movimento Cinque Stelle apre la porta : Le splendide Olimpiadi Invernali di Torino 2006 le ricordiamo tutti. Ebbene, il capoluogo piemontese vuol riprovarci in vista dei Giochi del 2026. Secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Camera di Commercio ha presentato ieri un dossier di pre-fattibilità sul quale fare il punto della situazione sulle risorse economiche a disposizione. In questo senso ci sarebbe anche l’appoggio della classe dirigente del M5S, ...

Nadia Urbinati : Lega e Cinquestelle hanno sostituito la sinistra? Ce l'aveva già spiegato Marx : Il problema è che la sinistra è diventata l'élite intellettuale liberal-cosmopolita con valori non radicati nel Paese ma nel mondo vario. E invece il popolo più bisognoso, o comunque con meno ...

Il dopo voto della Cei - tra cautela e attenzione ai Cinque stelle : Roma, 9 mar. , askanews, I vescovi italiani cercano di orientarsi dopo il terremoto del quattro marzo. La linea da tenere sarà decisa a partire dalla settimana che tiene a battesimo la nuova ...

Cinque Stelle - Di Maio sceglie i nuovi capigruppo : Grillo e Toninelli : «Oggi è una giornata dedicata a tutti noi portavoce M5S di Camera e Senato. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini». Così Luigi Di Maio , ...