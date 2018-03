Ciclismo | frattura alla mano per Fernando Gaviria | il colombiano salterà la Milano-Sanremo

Ciclismo : frattura alla spalla per Michael Matthews - salta la Strade Bianche! : Il Team Sunweb ha comunicato che il corridore australiano Michael Matthews ha subito una piccola frattura alla sp alla sinistra a causa di una caduta alla Omloop Het Nieuwsblad di sabato. L’infortunio non richiederà un intervento chirurgico ma, seppur lieve, lo costringerà a salta re la Strade Bianche, in programma sabato, prima di una nuova valutazione sulla sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni. Al momento la squadra non ...

Ciclismo - frattura ad una costola per Matteo Trentin. Classiche di Primavera non a rischio : Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici per Matteo Trentin. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il corridore italiano è caduto la scorsa settimana durante un allenamento, procurandosi la frattura di una costola. Il neo-corridore della Mitchelton Scott (ex Orica) dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo forzato, per poi riprendere la preparazione in vista delle Classiche di Primavera, dove ambisce a ...