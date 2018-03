Chi sono Jack e Jean? Nuove indiscrezioni su KOOLNEE Rainbow

Famiglie - il bilancio di Bankitalia : “Scende la ricchezza media e sono sempre più i giovani del sud a risChio povertà” : Mai così poveri negli ultimi 27 anni: quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese. Ed è per questo a rischio di emarginazione in un Paese in cui crescono le disuguaglianze. E’ questo lo scenario che emerge dall’indagine di Bankitalia sui bilanci 2016 di oltre 7mila Famiglie italiane. A completare il quadro c’è poi l’identikit dei nuovi poveri: giovani, principalmente residenti al Sud, meno istruiti e ...

Tatiana - pilota di F1 : «Mi sono dovuta sChiantare per conquistare il rispetto dei colleghi uomini» : Due vetture di Formula 1 si avvicinano a tutta velocità ad una curva stretta: lo spazio è poco, nessuno rallenta. Leggermente avanti, in condizione di precedenza, c’è Tatiana Calderon, colombiana classe 1993, che non ha alcuna intenzione di togliere il piede dal gas. «Ricordo bene quel momento», ha raccontato alla BBC la collaudatrice della Alfa Romeo Sauber. «Quella posizione era mia, frenare toccava a lui. Pensava che siccome sono una donna ...

Spogliano i cadaveri e rubano gioielli e denti d'oro : Chi sono gli sciacalli del cimitero : Spogliavano i cadaveri di tutto quello che c'era all'interno del feretro. Quando erano di fretta si portavano via direttamente il cranio. A volte organizzano grigliate al cimitero. 15 persone ai domiciliari nel Torinese. Negli spogliatoi del personale all’interno del camposanto Parco c’era il punto di raccolta degli oggetti preziosi rubati nelle tombe e poi rivenduti solitamente ai Compro Oro.Continua a leggere

Robotica : Ass Donazzan - "Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Verona - Campioni d'Italia - sono gli "ArChimede" del nostro ... : La loro vittoria a Rovereto testimonia che le cosiddette 'Stem' , cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, non sono affatto le 'cenerentole' tra le materie ...

Pd - Matteo Renzi : 'Noi mai con Lega e M5S perchè sono estremisti. GioChi Chi ha vinto' : I grillini sono un'esperienza politica radicalmente diversa da noi. Lo sono sui valori, sulla democrazia interna, sui vaccini, sull'Europa, sul concetto di lavoro e assistenzialismo, di giustizia e ...

Alcune persone nascono con forellini sulle orecChie : ecco perché e cosa sono : Una piccolissima percentuale di persone nasce con dei forellini, dei buchini quasi invisibili, poco al di sopra delle orecchie: queste persone fanno parte di un ridotto segmento della popolazione nato con quello che viene definito “seno preauricolare“. Nel Regno Unito è presente nell’1% della popolazione, mentre negli Stati Uniti la percentuale è inferiore. In Asia e Africa ne è affetto il 4-10% della ...

"Sono diventato famoso grazie all'invasione dei miei bambini in diretta alla BBC. Ora mi Chiamano di più" : Molti di noi si ricorderanno di Robert E. Kelly, esperto di relazioni politiche del sud-est asiatico. Non per il nome e nemmeno per la fama professionale in quanto tale, ma senz'altro per il simpatico inconveniente che lo vide protagonista giusto un anno fa in diretta tv sulla BBC: i due figli di 4 e 9 anni fecero irruzione durante il collegamento, mentre lo studioso parlava dallo studio della sua casa di Busan, Corea del Sud.A ricordare ...

Intervista a Matteo Renzi : «Noi mai con Lega e M5S - sono estremisti. Unità nazionale? GioChi Chi ha vinto» : Il segretario dimissionario parla a poche ore dalla Direzione in cui saranno formalizzate le sue dimissioni: «Lascio, deciderà l’assemblea. Ho visto piaggeria e viltà. Se mi candiderò alle primarie? Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso»

Patate - il gravissimo risChio per la salute : perché quando sono germogliate è meglio scartarle : Occhio alla patata, così buona e così comune. Ma in grado di essere potenzialmente molto dannosa per la nostra salute. Il tubero, infatti, contiene la solanina, una sostanza tossica che si trova anche nei peperoni e nei pomodori. Si tratta di una sostanza prodotta da questi ortaggi per difendersi da

In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una Chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato The post In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa appeared first on Il Post.

Ecco le quali sono i gioChi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

“Sono Maddie McCann”. La diChiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi ocChi - stessi tratti particolari : una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole : “Non so più cosa fare di me stessa” : Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha Pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha ...

A Tempo di Libri il presidente dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia : «I libri antiChi sono come una porta nel tempo» : A Tempo di libri c’è uno spazio speciale, una porta diretta che si apre su altre epoche: che siate bibliofili più o meno esperti, collezionisti o anche semplici curiosi amanti del bello, ecco lo spazio Tempo di libri antichi (pad. 4) a cura dell’ALAI – Associazione Librai Antiquari d’Italia, in collaborazione con Abebooks.it e Maremagnum.com. Ogni anno l’ALAI organizza la Mostra del Libro Antico ma nel 2018 ha accettato l’invito di Tempo di ...

Salvini : “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile capire con Chi si ragiona” : Per le presidenze di Camera e Senato “sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Salvini: “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile ...