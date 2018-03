“Che sorrisetto ipocrita” Meghan Markle ci è cascata ancora Prima uscita pubblica con

caffeinamagazine

: RT @IlGrandeGian: @ValeSantaSubito Ci sono anche uomini che non si appropriano di nessun diritto ma guardano e sognano e basta. Semplicemen… - filippo_saggi : RT @IlGrandeGian: @ValeSantaSubito Ci sono anche uomini che non si appropriano di nessun diritto ma guardano e sognano e basta. Semplicemen… - Martyriccel92 : Alessia Mancini con quel sorrisetto falso che sembra ti stia perculando a vita, mentre dice la frase giusta, al mom… - mrsstilinskibae : RT @spacechinchilla: Al cartoomics stanno vendendo tipo un peluche con gli occhioni e il sorrisetto con scritto sopra 'ANSIA' XDXD CHE RIDE… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cuipartecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto eo poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla suacon la regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. Ovviamente i sudditi erano in visibilio, una folla sterminata ha accolto i reali tra urla e applausi. William e Kate, e Harry e Maghan erano al centro dell’interesse generalizzato. Ma come era facile aspettarsi l’interesse si è concertato sulle due cognate e i tabloid britannici hanno fatto il solito taglia e cuci sulle due bellissime donne, mettendole in contrasto, quasi ad avvalorare una loro presunta rivalità. Nonostante le due facciano il possibile ...