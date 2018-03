Che fine ha fatto Ivanka? : ... con cambiamenti continui all'interno dell'amministrazione, il presidente Donald Trump si muove tra l'ipotesi di un summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un e il braccio di ferro con mezzo mondo, ...

“Ma Che ne sapete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

Pd - Che fine ha fatto ‘la nostra gente’? È diventata la gente di qualcun altro : “La nostra gente”: quante volte l’avremo sentito ripetere, negli ultimi quindici anni, dalla dirigenza del Pd e dei suoi antenati? E quante volte abbiamo pensato che non era affatto vero? Che la gente di cui si impossessavano con tanta arrogante leggerezza non sarebbe stata d’accordo su quella presunzione di proprietà esclusiva? gente illusa e delusa, che protestava inascoltata e poi gli dava il voto comunque, perché ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - la leggenda senza fine Che sfida il tempo. Fenomeno di 39 anni - ma la Yamaha… : “Fai del tuo lavoro, la tua passione!”. Spesso questa frase c’è stata proposta in momenti di difficoltà dal punto di vista lavorativo o poco prima di prendere una decisione. Tanti i bivi disseminati lungo il percorso e nessuna indicazione chiara su quale sarebbe stato il percorso più agevole, anche perché dipende dai punti di vista. Ebbene, nel Mondiale di MotoGP, un signore di 39 anni la scelta sembra proprio aver la fatta. ...

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arrende : “CerCheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Ma Che fine hanno fatto i soldi per l'aeroporto di Trapani Birgi? : l'aeroporto di Trapani Birgi sta attraversando una delle peggiori crisi da quando è stato aperto ai voli civili. E le cattive notizie non finiscono mai. Nel bel mezzo dell'emergenza per trovare un ...

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5s - ecco Che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

Che fine ha fatto Harvey Weinstein? : stato travolto dalle accuse di molestie sessuali da parte di oltre 80 donne del mondo dello spettacolo. Una valanga di denunce si è abbattuta su di lui dopo che la modella italo-filippina Ambra ...

Che fine ha fatto il portafoglio di Alessandro Neri? : Quali sono le modalità della morte di Alessandro Neri? Il ragazzo di Spoltore è stato trovato dopo quasi 2 giorni dal decesso

“Falso! Ecco perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità Che nessuno si aspettava : “Sto toccando il fondo…” : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il ...

"Aspettando Il Terzo Giorno" - in arrivo la grande mostra Che aprirà a fine aprile al Palazzo del Governatore : Un romanzo visionario e attualissimo, pubblicato da Guanda nel 2016, che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto e realizza quel «ménage à trois» fra scienza, arte ...

NEGRITA / Presentano il nuovo album Desert Yacht Club : "Nato affinchè la storia della band non avesse fine" : I NEGRITA Presentano oggi il loro album 'Desert Yacht Club', nato dopo un periodo di crisi durante il quale la band aretina aveva persino rischiato di sciogliersi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Ecco Che fine hanno fatto i voti del Pci e della Dc : I "comunisti" hanno votato soprattutto M5S e Pd, i democristiani Forza Italia, Lega, Pd o M5S. Sono i dati elaborati da Swg sondaggi, che ha analizzato i voti di chi nel 1987 aveva votato il Pci o la Dc.Secondo questa analisi, quindi, viene fuori che quelli che il 35% di quelli che trent'anni fa aveva messo la croce sul simbolo del Partito comunista il 4 marzo ha dato la sua preferenza al Movimento Cinque Stelle. Quasi a ...