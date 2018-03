marcheinfesta

: RT @Mariacr91060611: La Boschi a Bolzano c’entra come i cavoli a merenda e la scelta di blindarla è stata una delle cose che il Pd ha paga… - Matteo16901561 : RT @Mariacr91060611: La Boschi a Bolzano c’entra come i cavoli a merenda e la scelta di blindarla è stata una delle cose che il Pd ha paga… - Mariacr91060611 : La Boschi a Bolzano c’entra come i cavoli a merenda e la scelta di blindarla è stata una delle cose che il Pd ha pagato#nonelarena -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Atgtp/Teatro alla PannaLe avventure del Burattino Ugo tra gag e battute per divertire il pubblico di tutte le età! INGRESSO SPETTACOLI euro 8.00 Adulti euro 6.00 Ragazzi euro 0.50 Bambini sotto i 3 anni euro 5.00 Riduzione Soci MAB BIGLIETTERIA ATGTP Biglietti in vendita un'ora prima presso il teatro in cui avrà luogo lo ...