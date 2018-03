Cassa di Risparmio del Veneto | Gilberto Muraro si dimette dalla carica di presidente

BPER Banca - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena possiede il 3% : Teleborsa, - Dall'8 febbraio 2018, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena , ha in portafoglio una partecipazione in BPER Banca del 3,001%, detenuta a titolo di proprietà diretta. A Piazza Affari, ...

Porto di Ravenna : i vertici della Cassa di Risparmio incontrano i vertici di Sapir e TCR : TCR - come hanno spiegato i vertici della società - è impegnato in questi mesi in una forte politica di commercializzazione in Italia e all'estero, propedeutica alle potenzialità che potrà esprimere ...