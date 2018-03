Caso de Vrij | servono altri accertamenti

Lazio - Tare torna sul Caso De Vrij : “ci sono state scorrettezze” : Igli Tare , direttore sportivo della Lazio , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tanto discusso caso De Vrij prima della gara contro la Steaua. “È un ragazzo serio e viene pagato per questo. È stata una decisione presa dopo tanto tempo, pensata bene, perché la parte sua non si è comportata nel modo corretto. Fa parte di questo gioco, si guarda avanti ora. Abbiamo percorso tre anni e mezzo belli, abbiamo vinto tanto e speriamo di ...

De Vrij - ed il rinnovo che non arriva : la “gestione” del Caso da parte della Lazio è da applausi : La Lazio continua a sorprendere per i suoi risultati sul campo sotto la guida di mister Inzaghi, ma sorprende positivamente anche la gestione da parte della società del caldissimo caso De Vrij. Come noto il contratto del calciatore olandese scadrà nella prossima estate e già da adesso è libero di discutere con altri club nel caso in cui non volesse rinnovare con la Lazio ovviamente. Ebbene, il modo nel quale il club del presidente Lotito sta ...