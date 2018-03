Caparezza in tour da giugno | il 16 luglio a Roma

Caparezza ha annunciato le date del tour estivo : Dopo il tour indoor che ha registrato un sold out dietro l’altro, per Caparezza è già tempo di pensare alle nuove date estive. Kamehameha! #prisoner709tour #Acireale Un post condiviso da Caparezza (@fotoCaparezza) in data: Feb 16, 2018 at 10:00 PST Il cantante di “Ti fa stare bene” ha infatti annunciato le date dei concerti che lo porteranno di nuovo in giro per l’Italia nell’estate 2018. Apri ...

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Jovanotti - concerto a Milano / 'Oh Vita' tour al Mediolanum Forum : l'attesa con Ghali e Caparezza : Jovanotti torna questa sera al Mediolanum Forum di Milano per una nuova tappa del suo 'Oh Vita tour': ecco l'orario di inizio dell'evento, info e probabile scaletta.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:33:00 GMT)