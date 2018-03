Cane e padrone | il balletto che conquista Facebook

Portano il padrone in ospedale ma muore - il Cane lo attende all’ingresso da quattro mesi : L'animale non sa che il padrone è morto e lo attende invano ma l'amore che nutre per lui sembra eterno.Continua a leggere

Addio Capitàn : è morto il Cane che per 10 anni ha vegliato sulla tomba del suo padrone : Per più dieci anni non si è mosso dalla tomba del suo padrone. È rimasto lì come se potesse ancora accarezzarlo, finché ha potuto: finché è morto anche lui per una grave insufficienza renale. Ecco quanto è stato grande il coraggio di Capitàn, incrocio di pastore tedesco di Villa Carlos Paz, nella provincia di Còrdoba, in Argentina. LA STORIA Nel 2002 Miguel Guzmán, il suo padrone, lo trova per strada, decide di tenerlo in casa nonostante le ...