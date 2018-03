Campi Flegrei | terremoto e sciame sismico a Napoli Gli esperti | Manca ancora un

Terremoto Napoli - paura a Pozzuoli - Bagnoli e Agnano per le scosse dei Campi Flegrei. Il geologo neo senatore a MeteoWeb : “situazione non è tranquilla” : 1/30 ...

Sciame sismico ai Campi Flegrei : Napoli, 12 mar. (Adnkronos) - Uno Sciame sismico è in atto nell'area dei Campi Flegrei dalle ore 14.34. Lo rende noto l'Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell'Ingv, spiegando che al momento "sono stati registrati una trentina di eventi sismici localizzati nell'area Solfatara-Pisciarelli con

Sciame sismico ai Campi Flegrei : Napoli, 12 mar. (Adnkronos) – Uno Sciame sismico è in atto nell’area dei Campi Flegrei dalle ore 14.34. Lo rende noto l’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, spiegando che al momento “sono stati registrati una trentina di eventi sismici localizzati nell’area Solfatara-Pisciarelli con profondità comprese tra 1 e 3 km”. L’evento di maggiore energia si è verificato alle 15.09 con una ...

Sciame sismico ai Campi Flegrei : Uno Sciame sismico è in atto nell'area dei Campi Flegrei dalle ore 14.34. Lo rende noto l'Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell'Ingv, spiegando che al momento "sono stati registrati una ...

Sciame sismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. Il sindaco di Pozzuoli rassicura : "Fenomeno abituale" : Uno Sciame sismico è in atto nella zona dei Campi Flegrei. A partire dalle 14.34, rende nota la Protezione civile regionale, sono stati registrati una trentina di eventi nell'area Solfatara-Pisciarelli con profondità comprese tra 1 e 3 km. La scossa di maggiore energia è stata registrata alle 15.09 con magnitudo 2.4. L'Osservatorio vesuviano dell'Ingv sta monitorando la situazione.Alcune scosse sono state avvertire ...

Scossa di terremoto a Napoli : sciame sismico nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi d'assalto ...

Scossa di terremoto a Napoli : sciame sismico nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi...

Scossa di terremoto a Napoli : torna la paura nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi...

Rischio vulcanico : a Napoli tavolo tecnico sulla pianificazione d’emergenza per Vesuvio e Campi Flegrei : L’aggiornamento degli sviluppi della pianificazione nazionale di emergenza per il Rischio vulcanico nella regione Campania, l’omogeneizzazione dei piani di allontanamento della popolazione, il supporto e concorso delle amministrazioni comunali, la pianificazione dell’ordine pubblico, sono tra le tematiche principali delle riunioni di ordine tecnico in corso nella giornata di oggi presso la Prefettura di Napoli. Alle riunioni, coordinate dal Capo ...