Cameron Diaz | addio alla recitazione

Sul britannico Daily Star voci di ritiro dalle scene per Cameron Diaz : L’attrice californiana avrebbe intenzione di abbandonare la recitazione per dedicarsi alla vita familiare, secondo il quotidiano britannico “Daily Star”

L' AMORE NON VA IN VACANZA/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz (oggi - 9 febbraio 2018) : L'AMORE non va in VACANZA, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Cameron Diaz e Kate Winslet, alla regia Nancy Meyers. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:20:00 GMT)

L'amore non va in vacanza - film su Canale 5 con Cameron Diaz - Jude Law - Kate Winslet : ... Jude Law, Cameron Diaz Questa sera in prima serata su Canale 5, una commedia romantica con un cast d'eccezione: due ragazza non vogliono innamorarsi ma L'amore non va in vacanza diretta streaming ...

L’amore non va in vacanza : cast - trama e curiosità della commedia con Cameron Diaz e Kate Winslet : Contraddistinto da un poker d’assi all’apice della carriera (al tempo della produzione) come principali interpreti, L’amore non va in vacanza è un esempio chiarissimo del genere detto “commedia sentimentale”, qui con anche un retrogusto brillante e, a tratti, quasi scanzonato. Quarto film dopo Genitori in trappola, What Women Want – Quello che le donne vogliono e Tutto può succedere – Something’s ...

La custode di mia sorella in tv : una storia drammatica con Cameron Diaz : ... intensa, La custode di mia sorella con Alec Baldwin, Cameron Diaz, va in onda questa sera su LA5 alle ore 21.10, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale ...

Cameron Diaz incinta a 45 anni : le ultime foto non lasciano spazio al dubbio... : ... si sa, sono sempre delicati per una gestante) Cameron sarà lieta di condividere l'annuncio con i suoi (numerosissimi) fan sparsi per il mondo. Un annuncio che, a 45 anni, ha quasi l'eco di un ...