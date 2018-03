Call of Duty World League | Il Team Rise Nation è il nuovo vincitore di Atlanta

Call of Duty Black Ops 4 tra graditi ritorni e intriganti novità : cosa aspettarsi? : L'annuncio di Call of Duty Black Ops 4 ha senza ombra di dubbio mandato in brodo di giuggiole tutti gli appassionati della saga sparatutto targata Activision: il ritorno della serie sviluppata dai ragazzi di Treyarch si palesa agli occhi degli utenti come un incremento esponenziale della qualità ludica della produzione sparatuttistica (con buona pace di Sledgehammer Games e Infinity Ward), in virtù di uno standard mantenuto costantemente elevato ...

Al via la Call of Duty World League - montepremi da paura per i vincitori : L'universo ludico di Call of Duty è sempre in costante fermento: il trittico di sviluppatori che si alternano per dare alla serie la maggiore freschezza videoludica possibile – oltre a un capitolo annuale garantito – ha consentito di elevare gli standard qualitativi della saga senza perderne in continuità, e questo gli utenti lo hanno capito e apprezzato. Certo, ci sono sempre le preferenze personali che fanno prediligere una tipologia di ...

Call of Duty WW2 ascolta gli utenti - rese permanenti due modalità a tempo limitato : Lo scorso mese di dicembre Call of Duty WW2 ha visto comparire all'interno del gioco alcune tra le modalità che più hanno riscosso il favore dell'appassionata utenza del titolo di Sledgehammer Games, vale a dire Gioco delle Armi e Caccia agli Oggetti. Un innesto che era solo temporaneo e limitato all'evento invernale Winter Siege (che ha presto il via lo scorso 8 dicembre e si è conlcuso con l'arrivo dell'anno nuovo il 2 gennaio), con i ...

Call of Duty Black Ops 4 Data Di Uscita : Annunciato ufficialmente Call of Duty Black Ops 4: ecco la Data di Uscita e le prime informazioni. Prepariamoci all’arrivo di Call Of Duty: Black Ops 4 Ecco la Data di lancio. Call of Duty Black Ops 4 E’ stata finalmente comunicata la Data di Uscita ufficiale del gioco Call of Duty Black Ops 4. Intanto segnati questa […]

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...

Prepariamoci all'arrivo di Call Of Duty : Black Ops 4 : Tenetevi pronti, la saga più venduta di sempre nella storia di Call of Duty tornerà il 12 ottobre 2018.Call of Duty: Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of Duty. Il nuovo capitolo della serie sarà lanciato in tutto il mondo venerdì 12 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il ...

Cruciale 9 marzo per Call of Duty Black Ops 4 - annuncio ufficiale? : Ultimamente in rete stanno emergendo tantissimi rumor riguardo un annuncio imminente di Call of Duty Black Ops 4. Prima di tutto è arrivata una nuova conferma riportata da Kotaku: la stella dell'NBA James Harden, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4. Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio ...

Spuntano nuove indiscrezioni sulla possibile ambientazione di Call of Duty Black Ops 4 : Gli ultimi giorni sono stati piuttosto ricchi di indiscrezioni riguardo il nuovo episodio di Call of Duty, che molto probabilmente sarà Black Ops 4. Nella giornata di ieri, il titolo sarebbe stato nuovamente confermato anche da una superstar dell'NBA ma, fino ad ora, non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali sul prossimo gioco di Activision.Come probabilmente saprete, Activision stessa ha confermato poco tempo fa Treyarch come nuovo studio ...

Anche una superstar dell'NBA conferma Call of Duty : Black Ops 4 : Nuovo giorno e nuove conferme per il prossimo titolo della serie Call of Duty che, a quanto pare, sarà proprio Black Ops 4, ovvero il gioco rumoreggiato da qualche tempo e del quale sembra sia comparso il merchandise ufficiale nel database di GameStop USA.Per il momento, le uniche notizie ufficiali riguardo il nuovo Call of Duty provengono da Activision e confermano Treyarch alla guida del nuovo episodio, ma, come saprete, lo studio è lo stesso ...

Possibili nuove conferme per Call of Duty Black Ops 4 : compare nel database di GameStop USA il merchandise del gioco : Come ogni anno, anche per il 2018 è atteso un nuovo episodio di Call of Duty e, questa volta, dovrebbe tornare protagonista la sotto-serie Black Ops, con Call of Duty: Black Ops 4.Activision, qualche tempo fa, ha già confermato Treyarch come studio di sviluppo del nuovo sparatutto, gli stessi che, appunto, si sono già occupati degli altri titoli legati alla sotto-serie Black Ops. Tuttavia, al momento non sono stati condivisi annunci ufficiali ...

A più di due anni dal lancio Call of Duty : Black Ops 3 riceve una nuova modalità : Il ciclo di supporto post lancio per un titolo della serie Call of Duty è abbastanza definito: vengono pubblicati aggiornamenti e contenuti per circa un anno dopo il lancio, fino a quando gli sviluppatori non passano al loro prossimo progetto, e il pubblico al prossimo gioco Call of Duty. Tuttavia, Black Ops 3, che è stato pubblicato nel lontano 2015, ha cambiato questo "ciclo".Forse in seguito alle deludenti performance del 2016 di Infinite ...

Uscita verniciatura delle armi di Call of Duty WW2 : a che punto siamo? : Call of Duty WW2 avrà le armi personalizzate della Seconda Guerra Mondiale grazie ad un "lavoro di verniciatura", insomma armi dipinte con nuove skin. Di recente Sledgehammer Games ha reso noto infatti che i lavori di verniciatura personalizzati sono quasi terminati per Call of Duty WW2. A cosa serve questa novità? Prima di tutto bisogna specificare che il lavoro di verniciatura personalizzato permette appunto di creare, caricare e visualizzare ...

Il design director di Call of Duty 2018 parla delle sfide nello sviluppo dei videogiochi : Il prossimo Call of Duty, in uscita alla fine del 2018, sarà sviluppato da team di Treyarch. Non abbiamo ancora alcuna ufficialità sul titolo o sull'ambientazione del nuovo capitolo targato Activision, nonostante nelle ultime settimane i leak e i rumor siano stati numerosi e insistenti. In queste ore uno degli sviluppatori al lavoro sul nuovo COD ha speso qualche parola sulla sfida rappresentata dallo sviluppare un videogioco. Parliamo di ...

The Resistance - il primo DLC pack di Call of Duty : WWII da oggi disponibile per Xbox One e PC : Call of Duty WWII- The Resistance è disponibile e ricco di nuovi contenuti Multiplayer, il DLC The Resistance include tre nuove mappe Multigiocatore e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pacchetto, inoltre, include The Darkest Shore, il nuovo terrificante capitolo della saga Nazi Zombi.Nel DLC The Resistance, i ...