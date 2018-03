Calendario Serie A 2018-2019 | tutte le date

(Di lunedì 12 marzo 2018) Lesono ufficiali: dopo un'estate di rara tristezza per i calciofili italiani a causa dell'assenza degli azzuri ai Mondiali in Russia, il campionato diprenderà il via domenica 19 agosto. Una...

domenica 11 marzo si completa la 28^ giornata dellaA 2018 di calcio. Dopo la vittoria della Roma nell’anticipo del venerdì,i riflettori saranno puntati sul big match tra Inter e Napoli: a San Siro andrà in scena un incontro che potrebbe decidere le sorti dell’intero campionato. I partenopei, infatti, dovranno rispondere alla Juventus (impegnata nel pomeriggio contro l’Udinese) se vorranno confermarsi in testa ...

: La Lega ha varato ilA 2018-2018. Il prossimo campionato scatterà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Sono tante le rivoluzioni come l’introduzione del Boxing Day in pieno stile inglese: si giocherà infatti il 26 dicembre, prima volta storica nel nostro Paese. Non sarà l’unico giorno in cui i calciatori saranno chiamati a scendere in campo durante le festività natalizie visto che sono previsti dei turni ...