Calciomercato | agente Jorginho | “non vuole lasciare il Napoli”

Calciomercato Inter - l’agente Rolando Zarate svela la coppia d’attacco della prossima stagione : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, dopo un inizio importante adesso un calo clamoroso di risultati e prestazioni. L’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League ma si pensa anche al mercato della prossima stagione. Fatta per Lautaro Martinez, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte dell’agente Rolando Zarate Intervistato da Tyc Sports: “Martinez ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Milic : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto dello svincolato Milic. Negli ultimi giorni la dirigenza del club partenopeo ha accelerato per l’ex Fiorentina, visto il nuovo infortunio riportato da Ghoulam che dovrebbe rientrare a metà aprile. Intercettato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’agente del’esterno mancino ha dichiarato: “Il Napoli? Non fatemi dire nulla, ...

Calciomercato Napoli - già deciso un rinforzo in difesa per la prossima stagione : parla l’agente : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta dispustando una stagione straordinaria. Il sogno scudetto prende sempre pù forma. I partenopei sono reduci dal successo con la Lazio e si preparano per l’impegno di Europa League con il Lipsia. Nel frattempo si lavora già per il Calciomercato estivo con il reparto difensivo che potrà contare su un nuovo rinforzo: a giugno è previsto il rientro alla base di Sebastiano Luperto. A svelarlo è ...

Calciomercato Torino - torna Hart? Ecco le dichiarazioni dell’agente : Hart torna al Torino? La squadra di Walter Mazzarri sta attraversando un momento veramente importante in campionato ed è reduce dal successo contro l’Udinese. Il Torino ha trovato un grade portiere, Sirigu, anche se non mancano voci su un possibile ritorno in granata di Hart. Ecco le parole dell’agente Jonathan Barnett, ai microfoni di ‘TuttoSport’: “Se Joe ha nostalgia dell’Italia? Si è divertito molto, ama ...

Calciomercato - l'agente di Martinez : «Al 99% va all'Inter» : MILANO - Carlos Alberto Yaqué , uno dei due agenti di Lautaro Martinez , l'altro è il fratello di Zarate, , ha fatto il punto della situazione: 'C'è il 99% di possibilità che Lautaro sia del'Inter, le ...

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Calciomercato Torino - il retroscena su Bessa : la rivezione dell’agente : Calciomercato Torino – Giovanni Branchini, agente di Daniel Bessa, neo centrocampista del Genoa, intervenuto ai microfoni di ‘Gazzamercato.it’, ha svelato un retroscena legato al Torino in merito all’interesse per il suo assistito: “L’interesse del Torino è stato il primo perché nasceva dalla direzione tecnica, poi c’è stato l’avvicendamento dell’allenatore e sono cambiate le esigenze. Il Torino poi è andato alla ...

Napoli - l’agente di Sarri sbotta su Twitter : “ecco la verità sul Calciomercato” : “Che c’è di nuovo? Chiede Twitter se decidi di scrivere… te lo dico io: niente! Sono 2 anni e mezzo che dico che Sarri non chiede giocatori ma ruoli e relative caratteristiche! Chi dice il contrario è in malafede”. L’agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, ha sbottato sui social dopo le tante chiacchiere nate attorno al calciomercato del Napoli. A detta dell’agente, il tecnico partenopeo non avrebbe ...

Calciomercato Juventus - non si molla Han : il punto dell’agente : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri Juventus e Cagliari non hanno raggiunto un accordo per l’acquisto dell’attaccante nordcoreano Han da parte dei bianconeri. L’agente della punta tornata in Sardegna dal prestito al Perugia, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha però spiegato che in estate le parti si rincontreranno: “Ci siamo seduti al tavolo con Juventus e Cagliari – ...

Calciomercato Inter/ News - agente Nagatomo : a giugno torna - non è un addio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: ha parlato Federico Pastorello, agente dell’ex nerazzurro, Yuto Nagatomo(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:49:00 GMT)

Calciomercato - l’agente di Donsah allo scoperto : “ecco a che punto è la trattativa col Torino” : “Troppo tardi i contatti col Torino. La decisione verrà presa negli ultimi minuti, ma la soluzione migliore è che resti al Bologna. Nessun contatto con l’Inter”. Parlando ai microfoni di Premium sport, l’agente di Donsah, Oliver Arthur, ha di fatto chiuso la trattativa per il centrocampista. Uno spiraglio aperto resta come da parole dell’agente, ma si tratta davvero di una minima speranza dato che i tempi stringono ...

Younes al Napoli a Giugno/ Calciomercato - l'agente : "Problemi familiari seri - finirà stagione all'Ajax" : Younes al Napoli a Giugno, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:47:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - L'agente di Politano non spegne le speranze azzurre (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'ex laziale Keita Balde respinge i rumors e pensa solo a fare bene con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:59:00 GMT)

Calciomercato - l'agente di Politano : «Napoli? Stiamo lavorando» : SASSUOLO - Davide Lippi , procurato di Matteo Politano ha presto parte oggi ad un incontro di mercato con il direttore sportivo del Napoli , Giuntoli, e l'amministratore delegato del Sassuolo , ...