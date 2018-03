Calcio | Candreva | poca qualità?Spalletti lo dice per spronarci

Calcio mercato Inter - Sabatini pesca l'erede di Candreva? Video : Un rapporto che va avanti tra alti e bassi quello tra i tifosi dell'# Inter ed Antonio #Candreva. Titolare inamovibile sulla corsia destra dal suo arrivo a Milano nell'estate del 2016 dalla Lazio, l'esterno della Nazionale ha saputo meritarsi gli applausi di 'San Siro' per la quantita' di occasioni create dalla sua parte, finendo però spesso anche al centro di diverse critiche per la poca precisione dei suoi cross. Se l' Inter domina la classifica ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Deulofeu - Candreva - Joao Mario ed Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo contro la Fiorentina. Prima del match Interessanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium: “Deulofeu? Nessuna offerta ufficiale, lo stiamo osservando e se ci sono le condizioni sappiamo i parametri. Potrebbe essere un profilo ma non è certo, né l’unico. Candreva fuori? Le scelte le fa allenatore e la squadra è di ...