Calcio | Serie A 2018 | Ciro Immobile segna anche di tacco | Trotta e Antenucci trascinano

: Serie ?? 28^ giornata ???? #GenoaMilan 0?-1? Decide #AndréSilva nel finale ?? Primo gol in #SerieA per lui ?? Il match… - SkySport : Serie ?? 28^ giornata ???? #GenoaMilan 0?-1? Decide #AndréSilva nel finale ?? Primo gol in #SerieA per lui ?? Il match… - repubblica : #Firenze, tutto lo stadio ricorda #Astori: ''Capitano per sempre'' #fiorentinabenevento - tuttosport : #Juventus, #Carragher elogia #Chiellini: «In Inghilterra non c'è nessuno come lui. La sua reazione dopo il salvatag… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) In un turno davvero complicato, specialmente a livello emozionale, vissuto nel ricordo di Davide Astori, laA è tornata in campo e ha messo in mostra il sorpasso della Juventus (vittoriosa in un facile 2-0 casalingo contro l’Udinese) nei confronti del Napoli che ha impattato a San Siro contro l’Inter sul punteggio di 0-0. Successi importanti per la Roma in chiave Champions League (3-0 venerdì contro il Torino) e per il Milan, con uno 0-1 in casa del Genoa davvero all’ultimo respiro. Nella lotta per non retrocedere vittorie di capitale importanza per l’Hellas Verona, che vince il derby ed inguaia ulteriormente i “cugini” del ChievoVerona, e del Crotone che cala il poker alla Sampdoria in un 4-1 che non ammette repliche. Andiamo, dunque, a conoscere quali giocatori italiani si sonolati in questo 28esimo turno.: Quando ...