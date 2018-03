Calciatore muore nel sonno a 34 anni

Malore fatale nella notte - muore a 34 anni Calciatore trevigiano come Astori : CASIER - Un Malore improvviso e inaspettato, nella notte tra venerdì e sabato, è costata la vita a Roberto Tangorra , il 34enne molto conosciuto nell'ambiente calcistico trevigiano e non solo. Il ...

Choc in Francia - giovane Calciatore del Tours muore nel sonno : Una tragedia simile a quella di Davide Astori scuote il calcio francese. Il 19enne Thomas Rodriguez, giovane promessa del Tours, è morto nel sonno nel centro di formazione del club. La notizia del suo ...

Shock nel mondo del calcio : nuovo caso Astori - Calciatore 19enne muore nel sonno [NOME e DETTAGLI] : FRANCIA, GIOCATORE TROVATO MORTO- Un’altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La notizia del suo decesso è stata confermata “con estremo dolore” dallo stesso club, che milita nella Ligue 2 transalpina. La morte di Rodriguez è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da ...

Padova - Calciatore 16enne muore come Astori : Padova, calciatore 16enne muore come Astori Fatale un’aritmia cardiaca nonostante avesse appena superato la visita medica Continua a leggere L'articolo Padova, calciatore 16enne muore come Astori proviene da NewsGo.

Astori - Batistuta sconvolto : 'Un Calciatore che muore nel sonno è inspiegabile - inaccettabile' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo'. 'Non conoscevo di persona Davide - scrive ancora Batistuta -, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno ...

Muore a 32 anni Calciatore di Seano : Dopo essere cresciuto calcisticamente nel Poggio a Caiano, è stato il centravanti di Vaianese, Maliseti e dell'Aglianese fino ad un anno e mezzo fa quando si è ammalato

Morte Davide Astori/ Piermario Morosini e Scirea : dolore e ricordi - cosa succede quando muore un Calciatore : La Morte improvvisa di Davide Astori riporta alla memoria tragedie del passato nel nostro calcio: dall'incidente in Polonia di Gaetano Scirea ai decessi in campo di Morosini e Renato Curi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Incidente in scooter : muore giovane Calciatore : E' morto un giovane calciatore di nome Emanuele. Aveva messo tutte le sue energie in quello sport dopo aver preso la terza media. Ha giocato prima nella Usd Panormus e poi nella Vis Palermo. Una famiglia che ha subito altre disgrazie quella di Emanuele: nel 1999, lui non era ancora nato. In ...