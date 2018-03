Cagliari Lazio 2-2 | Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

Cagliari-Lazio - clamorosi sospetti da parte di Simone Inzaghi : Cagliari-Lazio, sospetti da parte di Simone Inzaghi, biancocelesti ancora furiosi per alcune scelte arbitrali, ecco le parole del tecnico: “Così la corsa diventa dura per la Champions. A causa della Var siamo stati danneggiati di nuovo, è stata usata male. Sul rigore di Immobile nel primo tempo con un corretto uso della Var la partita si sarebbe indirizzata a nostro favore. Oggi primo tempo, rigore netto per noi e nessuno ha usato la Var ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Dybala stende l'Udinese : 2-0. La Lazio si inceppa a Cagliari. Atalanta - vittoria a Bologna : Prosegue, senza sosta, la marcia della Juventus : tre punti in casa contro l'Udinese nel segno di Dybala . A decidere la partita, infatti, una doppietta del fuoriclasse argentino: a segno al 20esimo ...

Dybala trascina la Juventus Immobile salva la Lazio a Cagliari : Una doppietta della Joya contro l'Udinese lancia i bianconeri, con una partita da recuperare, a +2 sul Napoli (in serata di scena in casa dell'Inter). Il capocannoniere del campionato agguanta il pari biancoceleste al 5' di recupero. Colpo Atalanta a Bologna. Il Crotone, battendo rotondamente la Sampdoria, raggiunge al terz'ultimo posto Sassuolo e Spal che pareggiano tra loro

