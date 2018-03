ideegreen

: Caerostris Darwini e la ragnatela più grande del mondo: Caerostris Darwini, un ragno che appartiene… - naturaeambiente : Caerostris Darwini e la ragnatela più grande del mondo: Caerostris Darwini, un ragno che appartiene… -

(Di lunedì 12 marzo 2018), un ragno che appartiene alla famiglia Araneidae e che deve questo suo nome altisonante a Darwin. Lo abbiamo battezzato così, quando è stato scoperto, per ricordare i 200 anni dalla nascita di Charles Darwin e i 150 anni trascorsi dopo la sua pubblicazione “On the Origin of Species”. Non è un ragno qualunque, se ne sente e se ne sentirà parlare sempre più spesso, non perché assassino ma perché tessitorie. E’ capace di costruire una delle più ampie ragnatele orbicolari che resta poi in sospeso tra le sponde dei fiumi e dei laghi delle sue zone fino ad una larghezza di 25 metri. Sembra incredibile, per questo siamo andati a studiare come questo animale riuscisse a fare tutto ciò. (altro…)e lapiùdelIdee Green.