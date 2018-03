Bundesliga | il Borussia Dortmund vince e vola al terzo posto

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte - 26^ Giornata Bundesliga 11-3-18 : La 26^ Giornata della Bundesliga, offre un importantissimo scontro diretto tra il Borussia Dortmund e la sorpresa Eintracht Francoforte. Al Signul Iduna Park, andrà in scena la sfida tra le 2 terze forze del campionato, entrambe a 42 punti e momentaneamente scavalcate dallo Schalke 04, vittorioso ieri sera nell’anticipo sul campo del Mainz. I giallo neri vengono da un periodo non proprio esaltante; gli uomini di Stoger hanno ottenuto solo ...

Probabili Formazioni Lipsia-Borussia Dortmund Bundesliga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund 25^ Giornata Bundesliga, ore 18:30. Stoger potrebbe schierare Pulisic al posto di Schurrle, mentre per i padroni di casa ancora out Keita, c’è Bruma. Alla Red Bull Arena il Lipsia attualmente sesto in classifica ospiterà tra le mura amiche il Borussia Dortmund di Stoger in una partita che sarà valida per la 25esima giornata del campionato tedesco, la Bundesliga. Si prospetta una ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, 24^ Giornata Bundesliga, ore 20:30. Ballottaggio Schurrle-Reus per Stoger, mentre gli ospiti si affidano a Gregoritsch in attacco. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund, che giovedì scorso ha strappato il pass per accedere agli ottavi di finale di EL ai danni della nostra Atalanta, ospiterà l’Augsburg (o Augusta, come dir si voglia) nella partita che è valida come posticipo ...

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund 0-1. Decide Reus. Gol e highlights : In attesa della sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro l'Atalanta in programma giovedì a Reggio Emilia, il Borussia Dortmund si porta al secondo posto in classifica in Bundesliga ...

Probabili Formazioni Borussia M.Gladbach-Borussia Dortmund - Bundesliga 18-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia M.Gladbach-Borussia Dortmund, 23^ Giornata di Bundesliga 2017/2018, ore 18.00: dubbio Raffael. Borussia Dortmund per continuare a sognare il secondo posto, il Borussia M.Gladbach per salire in classifica e conquistare l’Europa. Allo ”Stadion im Borussia-PARK” di Mönchengladbach si affronteranno due Formazioni nel big match della ventitreesima giornata di Bundesliga. Le due squadre sono ...

Bundesliga : il Borussia batte l'Amburgo e vola al terzo posto : Quarto l'Eintracht Francoforte che supera il Colonia. Il Bayer Leverkusen scivola in casa, sorride l'Hertha Berlino

Bundesliga : apre il Borussia Dortmund a Colonia : Il mestiere di Heinckes ha dato sicurezza alle stelle del Bayern, che dominano il torneo e sabato cercano punti in casa del deludente Magonza. La sfida più interessante è Moenchengladbach-Lipsia: chi ...

Probabili Formazioni Colonia-Borussia Dortmund Bundesliga 02-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Colonia-Borussia Dortmund, 21^ Giornata di Primeira Liga 2017/2018, ore 20:30: Guirrassy potrebbe partire titolare tra i padroni di casa, mentre per Stoger è ballottaggio Gotze-Pulisic. Al RheinEnergieStadion il Colonia ospita il Borussia Dortmund provando a dare una scossa alla propria stagione, con l’obiettivo di liberarsi dall’ultimo posto in classifica, sebbene l’avversario in questione sia ...

Probabili Formazioni Hertha Berlino – Borussia Dortmund - Bundesliga 19-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Hertha Berlino – Borussia Dortmund, 18^ giornata Bundesliga 2017/2018, ore 20.30: il Borussia recupera Pulisic, possibile il suo impiego dal 1′ Sarà la sfida che aprirà la seconda giornata del girone di ritorno di Bundesliga. All’Olympiastadion, caro agli italiani per la finale del Mondiale 2006, si sfidano Hertha Berlino e Borussia Dortmund. Le due squadre affrontano periodi di forma per certi ...