Buffon | Ben accolti a Firenze

'Tuo papà era una PERSONA PERBENE' : le commoventi parole di Buffon dedicate ad Astori : ...ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE ..una GRANDE PERSONA PERBENE .eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato,...

Napoli - a Benevento contestato De Laurentiis : 'ADL Buffone' : I tifosi del Napoli, seppur vincenti, protestano: contro De Laurentiis. Durante il match contro il Benevento, tanti sono stati i cori contro la proprietà, contro il patron. Nel secondo tempo è apparso ...

Compleanno Buffon - la lettera di auguri di Lapo Elkann con una richiesta ben precisa : Compleanno Buffon – Domenica Gianluigi Buffon spegnerà 40 candeline, un traguardo importante per una bandiera della Juventus, una leggenda del calcio. Lapo Elkann, fratello di Jonh, ha voluto scrivere una lettera al portiere bianconero. Ecco la lettera raccolta e pubblicata da ‘Ilbianconero.com’: “Dopodomani Gigi Buffon compirà quarant’anni. Un’età molto importante per un uomo in senso generale, ma soprattutto per uno che ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Qui sto bene. Buffon non sarà titolare col Chievo' : La vittoria contro il Genoa ha consentito alla Juventus di rimanere in scia rispetto al Napoli primo in classifica, adesso i bianconeri sono attesi dal test Chievo Verona. In vista della semifinale d'...

"Buffon a Genova? No è un campione deve smettere bene" : Genova - "Buffon non verrà al Genoa per concludere la carriera, un campione del genere deve smettere bene". Lo ha detto a We Are Genoa il procuratore del portiere della Juventus, Silvano Martina. ...