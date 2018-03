calcioweb.eu

: Bufera #Carragher, sputa in faccia ad una 14enne: la tv danese lo licenzia [FOTO] - CalcioWeb : Bufera #Carragher, sputa in faccia ad una 14enne: la tv danese lo licenzia [FOTO] - gennaromarsegl1 : RT @tuttosport: #Carragher nella bufera: sputa a una bambina dall'auto - tuttosport : #Carragher nella bufera: sputa a una bambina dall'auto -

(Di lunedì 12 marzo 2018) L’ex difensore del Liverpoolnella, l’attuale commentatore tv è stato protagonista di un bruttissimo gesto, in un video pubblicato dal Mirror è stato pizzicato mentreva ad una 24enne dopo che il padre l’aveva preso in giro per la vittoria del Manchester United sui Reds. Immediato il provvedimento da parte della tvper cui lavorava,è stato infattito. Poi le scuse dell’ex calciatore su Twitter: “Totalmente fuori luogo. Mi sono scusato personalmente con tutta la famiglia questa sera. Era la terza o quarta volta che venivo provocato mentre guidavo in autostrada e ho perso il controllo. Questa però non è una giustificazione, chiedo scusa”. L'articoloinad una: la tvlosembra essere il primo su CalcioWeb.