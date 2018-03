Bruxelles aspetta al varco il nuovo governo Il giudizio sulla parte più spinosa del Def

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Lapiùdel Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà allo attende al. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità adre che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dalnon si sfugge. E iltoccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un faccia a faccia prima della riunione dell'Eurogruppo a. Iluscente invierà entro la scadenza, fissata per il 10 aprile, un Def tecnico, in versione ultraridotta, con il solo quadro tendenziale. Praticamente i numeri delle previsioni su Pil, debito, deficit e tutti gli altri indicatori macroeconomici. La seconda ...