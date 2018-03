Brescia | morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini | fu vittima di sequestro

I genitori lo rimproverano - lui si suicida : morto un bambino di Brescia Video : Le pagine di cronaca di quest'oggi si tingono di nero a causa di una nuova ed inaspettata tragedia famigliare che ha come sfondo la cittadina di Travagliato, in provincia di Brescia. Qui un #bambino di 8 anni si è impiccato in to ad un #rimprovero da parte del padre e della madre; nessuno si sarebbe aspettato una reazione di questo tipo e soprattutto così drastica, tanto che i carabinieri e la procura di Brescia hanno aperto le indagini al fine ...

Morto Vicini : a esequie a Brescia numerosi ex azzurri : Sul suo profilo Instagram lo ha ricordato anche Diego Armando Maradon: "Azeglio Vicini è stato una grande persona e un grande tecnico, che in Italia e nel mondo già è difficile incontrare. Lo ricordo ...

Bambino morto in incidente stradale provincia Brescia - aveva 4 anni : Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018 a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia: tragicamente morto un bimbo di 4 anni, mentre si trovava in auto ...

19enne morto incastrato nel tornio davanti al padre/ Luca Lecci - Brescia : “Era il classico bravo ragazzo” : Luca Lecci, morto 19enne incastrato in un tornio a Rovato (Brescia) davanti agli occhi del padre titolare della Elettrotecnica LG. Sindacati, "inaccettabili morti operai sul lavoro"(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:22:00 GMT)

