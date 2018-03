Brescia | morto Giuseppe Soffiantini Investigatore ricorda i 237 giorni di prigionia | “Ha

MORTO GIUSEPPE SOFFIANTINI - Brescia/ Imprenditore sequestrato per 237 giorni nel ’97 : choc orecchio tagliato : GIUSEPPE SOFFIANTINI è MORTO: l'Imprenditore BRESCIAno fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Lo choc per l'orecchio tagliato e la liberazione(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Brescia - è morto l'imprenditore Giuseppe Soffiantini : Da qualche giorno era ricoverato nell'istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia per problemi di cuore . Il rapimento di Soffiantini fu una delle ultime clamorose operazioni dell' Anonima Sequestri ...

Brescia - è morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini : Brescia, è morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini Nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani dei rapitori per 237 giorni Continua a leggere L'articolo Brescia, è morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini proviene da NewsGo.

Brescia - morto l'ex ministro Dc Prandini : 11.48 E' morto a Brescia all'età di 78 anni l'ex ministro Gianni Prandini, esponente storico della Democrazia Cristiana. Era malato da tempo. Nato a Calvisano il 22 gennaio del 1940, fu ministro della Marina Mercantile, tra il 1987 e il 1988, nei governi Goria e De Mita, e poi dei Lavori pubblici nel governo guidato da Andreotti, tra il 1989 e il 1991. In precedenza era stato sottosegretario per il Commercio estero nel governo Craxi.

Giuseppe Soffiantini è morto/ Brescia - l'imprenditore ostaggio nel '97 dell'Anonima Sequestri per 237 giorni : Giuseppe Soffiantini è morto: l'imprenditore Bresciano fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Da poco aveva compiuto 83 anni.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:59:00 GMT)

Brescia - morto imprenditore Soffiantini : 10.22 morto nella notte, a 83 anni, Giuseppe Soffiantini, l'imprenditore attivo nel settore tessile, che nel 1997 venne sequestrato e rimase nelle mani dei rapitori per 237 giorni. Soffiantini fu liberato nel 1998 dopo il pagamento di un riscatto di 5 miliardi di lire. L'83enne era ricoverato da qualche giorno a seguito di problemi cardiaci. La notizia della sua morte è stata diffusa dall'edizione on-line del Giornale di Brescia.

È morto Giuseppe Soffiantini - l’imprenditore Bresciano rapito nel 1997 : È morto l’imprenditore tessile bresciano Giuseppe Soffiantini. Aveva compiuto 83 anni lo scorso 6 marzo....

Brescia - morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini : fu vittima di sequestro : È morto l’imprenditore Bresciano Giuseppe Soffiantini. Aveva compiuto 83 anni lo scorso sei marzo. Soffiantini nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori 237 giorni, dal 17 giugno, quando venne prelevato dalla sua abitazione di Manerbio, fino al 9 febbraio 1998 quando venne liberato ad Inpruneta, in provincia di Firenze dopo il pagamento di un riscatto di cinque miliardi di lire. L'articolo Brescia, morto ...

I genitori lo rimproverano - lui si suicida : morto un bambino di Brescia Video : Le pagine di cronaca di quest'oggi si tingono di nero a causa di una nuova ed inaspettata tragedia famigliare che ha come sfondo la cittadina di Travagliato, in provincia di Brescia. Qui un #bambino di 8 anni si è impiccato in to ad un #rimprovero da parte del padre e della madre; nessuno si sarebbe aspettato una reazione di questo tipo e soprattutto così drastica, tanto che i carabinieri e la procura di Brescia hanno aperto le indagini al fine ...

Morto Vicini : a esequie a Brescia numerosi ex azzurri : Sul suo profilo Instagram lo ha ricordato anche Diego Armando Maradon: "Azeglio Vicini è stato una grande persona e un grande tecnico, che in Italia e nel mondo già è difficile incontrare. Lo ricordo ...

Brescia. Morto Azeglio Vicini ex ct della Nazionale : Il calcio italiano è in lutto per la morte di Azeglio Vicini. L’ex tecnico della Nazionale è Morto a Brescia

Azeglio Vicini - morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale italiana a Italia ’90 : È morto a Brescia all’età di 85 anni l’ex ct della nazionale di calcio Azeglio Vicini. Lo scrive il Giornale di Brescia, spiegando che l’ex allenatore è scomparso ieri nella sua abitazione. Fu il ct che guidò la nazionale al terzo posto mondiale a Italia ’90. L'articolo Azeglio Vicini, morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale Italiana a Italia ’90 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bambino morto in incidente stradale provincia Brescia - aveva 4 anni : Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018 a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia: tragicamente morto un bimbo di 4 anni, mentre si trovava in auto ...

Bambino di 4 anni morto in un incidente nel Bresciano : era in auto col papà : Un Bambino di quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il Bambino era a bordo dell'auto guidata...