Brasile | presidente del Pt parla per la prima volta della possibilità che Lula venga

Brasile - Lula condannato in Appello/ Corruzione - 12 anni all'ex presidente : non potrà candidarsi ancora : Brasile, Lula condannato in Appello: 12 anni di reclusione a carico dell'ex leader del Paese che ora rischia di non potersi più candidare alle prossime elezioni.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:32:00 GMT)

Brasile - l’ex presidente Lula condannato in appello per corruzione : non è più eleggibile : l’ex presidente-operaio è stato condannato a 12 anni e un mese di reclusione dalla Corte di appello di Porto Alegre e, in base alla legge d’iniziativa popolare denominata «Ficha limpia» (Fedina Pulita), non potrà pertanto concorrere alle elezioni presidenziali

Brasile - l'ex presidente Lula condannato anche in appello per corruzione : addio alla terza candidatura : Quando pensiamo al presidente Lula, con tutta la sua intelligenza, perspicacia ed esperienza politica, è molto difficile credere che non si fosse accorto dello schema di corruzione alla Petrobras. ...