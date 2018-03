Brasile | convocati Alisson | Miranda e Douglas Costa

Convocati Brasile - 'italiani' sono tre : ANSA, - RIO DE JANEIRO, 12 MAR - Ci sono i tre 'italiani' Alisson, Miranda e Douglas Costa nella lista dei 25 Convocati del Brasile per le amichevoli contro Russia e Germania del 23 e 27 marzo. Nella ...

Convocati Brasile - il ct Tite svela i primi 15 che ci saranno ai Mondiali : non mancano le sorprese : Convocati Brasile – All’inizio dei Mondiali di Russia 2018 mancano meno di 4 mesi ma il ct del Brasile, Tite, ha già annunciato 15 dei 23 giocatori che verranno Convocati per il campionato del mondo in un’intervista ai microfoni di ‘UOL Esporte’: “Ci saranno sicuramente quelli che solitamente fanno parte dell’undici titolare (Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato ...