Borse europee chiudono deboli | corre Italgas

Borse europee chiudono in parità : Le Borse europee chiudono in sostanziale parità, all'indomani della Bce che 'cancella' l'estensione del Qe e dei dazi 'selettivi' decisi dal presidente Trump su acciaio e alluminio. Wall Street si ...

Piazza Affari in fondo alle Borse europee : Piazza Affari si muove sotto la linea di parità , mentre rimangono più cauti i mercati di Eurolandia . Gli investitori rimangono attendisti in attesa del Job Report americano, vero market mover della ...

Borse europee al palo insieme a Piazza Affari : Piazza Affari cauta , in linea con i principali mercati di Eurolandia . Gli investitori rimangono attendisti in attesa del Job Report americano, vero market mover della settimana borsistica. Ieri, 8 ...

Borse europee deboli in avvio - Milano -0 - 08% : In Giappone la Banca centrale ha scelto di lasciare invariata la politica monetaria mantenendo gli stimoli e i tassi di interesse invariati. Nel Vecchio Continente, in calo le esportazioni della ...

Borse europee poco mosse - Milano +0 - 22% : Apertura in rialzo a piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna +0,22% a quota 22.514. All Share a +0,25%. Si attende la riunione della Bce e l'intervento di Mario Draghi. I mercati guardano inoltre con preoccupazione alle prossime mosse di Donald Trump sui dazi Usa sull'acciaio e sull'alluminio. Londra cede lo 0,06% a 7.153,24 punti, Francoforte arretra dello 0,01% a quota 12.237,94 e Parigi avanza dello 0,03% a 5.189,14 punti.

Borse europee caute. Timido aumento per Piazza Affari : Teleborsa, - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità con gli operatori attenti alla questione dazi USA dopo le dimissioni del Capo ...

Avvio contrastato per le Borse europee - pesano dimissioni Cohn : Roma, 7 mar. , askanews, Avvio contrastato per le borse europee che stanno risentendo, come quelle asiatiche, delle dimissioni del principale consigiere economico di Donald Trump, Gary Cohn. Giù ...

Borse europee in calo. Milano a -0 - 46% : 9.49 Apertura in calo per le principali Borse Europee sulla scia delle dimissioni di Gary Cohn,capo consigliere economico di Donald Trump e uno dei pochi oppositori della politica protezionistica del presidente degli Stati Uniti. A Parigi il Cac scende dello 0,36% a 5.151,69 punti. A Londra l'Ftse 100 cala dello 0,41% a 7.117,49 punti. Il Dax di Francoforte cede lo 0,44% a 12.060,09 punti.Apertura negativa anche per Piazza affari con l'indice ...

Borse europee in calo. Pesa l'addio del consigliere di Trump : MILANO - L' addio di Gary Cohn , consigliere economico del presidnete Trump in disaccordo con l'indirizzo di politica commerciale tracciato dall'amministrazione Usa, e in particolare sui nuovi dazi su alluminio e acciaio , impensierisce il mercato. Le Borse europee si avviano verso una partenza in calo, ...

Positive le principali Borse europee : Teleborsa, - In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo la seduta timidamente negativa di ieri 5 marzo 2018 sull'esito delle elezioni ...

Le Borse europee aprono tutte in netto rialzo dopo voto in Italia : Roma, 6 mar. , askanews, A due giorni dal voto per le elezioni in Italia, le borse europee mostrano di aver voltato pagina aprirendo tutte in rialzo. Francoforte guadagna l'1,18%, mentre Parigi si ...

Borse europee in rosso. Milano -1%. Crolla Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Ma i numeri dicono che non è possibile : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su affaritaliani.it