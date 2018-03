Borsa di Tokyo in netto rialzo | Nikkei guadagna 1 | 65%

Borsa - Tokyo apre in positivo a +1 - 69% : 01.17 La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in positivo, sostenuta del rialzo degli indici azionari statunitensi e dagli ultimi risultati -migliori delle aspettative- dal mercato del lavoro Usa. L'indice Nikkei avanza dell'1,69%, a quota 21.831,88, guadagnando 362 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 106,80, mentre si riducono le prospettive di un aumento dei tassi di interesse nell'immediato ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : Nikkei guadagna +0 - 47% : La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la ratifica del presidente Usa Donald Trump che determina l'imposizione di dazi su acciaio e alluminio, con le ...

Borsa - Tokyo apre in positivo a +1.03% : 02.38 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, mentre viene ratificata dal presidente Usa Trump l'imposizione di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, con le eccezioni delle importazioni da Canada e Messico. L'indice Nikkei guadagna l'1,03%, a quota 21.588,76, aggiungendo 220 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a quota 106,40, mentre avanza sull'euro a un valore di poco ...

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 54% : 8.35 Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo spinta dal lieve indebolimento dello yen. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 115,35 punti, pari a +0,54%, ed è salito a quota 21.368,07. Positivo anche l'indice allargato Topix che è cresciuto di 5,99 punti, pari a +0,35%, e si è attestato a 1.709,95 punti.

Borsa Tokyo chiude con +0 - 54%. Dazi Trump - si spera su esenzioni verso alcuni paesi : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 21.368,07 punti. Azionario asiatico positivo, sulla scia degli ultimi sviluppi che riguardano il caso dei Dazi doganali su ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +1 - 02% : 04.17 La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni col segno piu', mentre si attenuano i timori di un inasprimento delle tensioni, con la possibilita' di qualche concessione sul tavolo da parte dell' amministrazione Usa, dopo la decisione dell'imposizione dei dazi su acciaio e alluminio. L'indice Nikkei avanza dell'1,02%, a quota 21.469,22, guadagnando 216 punti. Le nuove aperture consentono allo yen di arrestare la manovra di apprezzamento sul ...

Borsa : Asia in rosso - Tokyo -0 - 77% : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Chiusura in rosso per le principali borse di Asia e Pacifico, in controtendenza con i mercati occidentali, i cui futures però oggi sono in calo, dopo la bilancia commerciale ...

Borsa Tokyo chiude in rosso su dimissioni Cohn - Nikkei -0 - 77% : Roma, 7 mar. , askanews, Seduta negativa quella di oggi per la Borsa di Tokyo che ha chiuso con il Nikkei in calo dello 0,77%, a 21.252 punti, dopo le dimissioni del principale consigliere economico ...

Borsa - Tokyo apre in ribasso a -0 - 64% : 02.42 La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in negativo, con gli investitori che guardano a ogni sviluppo nell'ammininistrazione Usa circa l'imposizione dei dazi su acciaio e alluminio e dopo le dimissioni anticipate del consigliere economico Gary Cohn. L'indice Nikkei perde lo 0,64%, a quota 21.280,21, lasciando sul terreno 137punti.L'instabilità pesa anche sui mercati valutari: lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a quota 105,50 e ...

Borsa di Tokyo in rialzo grazie a yen debole : TeleBorsa, - Dopo quattro sedute consecutive in calo , arriva il rimbalzo per la piazza di Tokyo e delle altre borse asiatiche. A dare linfa al listino nipponico ha contribuito la debolezza dello yen ...