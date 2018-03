“Boom! Che sventola” Chiara Nasti cambia look e stende i fan L’ex naufraga dell’Isola

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) Napoletana, fashion blogger, webstar, più di un milione di follower su Instagram, ex collaboratrice di Piero Chiambretti ed exdell’Isola dei famosi. Nonostante abbia appena vent’anni (classe 1998),ha già un curriculum bello fitto a livello di presenza nel mondo dello spettacolo e proprio per questo motivo a gennaio è sbarcata in Honduras per partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. La sua esperienza era durata poco: la blogger aveva abbandonato l’Isola dei famosi di sua spontanea volontà. “Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? – si era lamentata già nei primi giorni – Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?”. Ritiratasi dopo pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras, la fashion influencer, è stata travolta nel ...