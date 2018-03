Bolivia | una bandiera da 200 km per rivendicare l' accesso al mare

Otto persone sono morte per un’esplosione durante una parata di carnevale in Bolivia : Causata da una bombola del gas usata da un venditore di strada: ci sono almeno 40 feriti The post Otto persone sono morte per un’esplosione durante una parata di carnevale in Bolivia appeared first on Il Post.

Bolivia - scoppia una bombola di gas al carnevale : almeno 8 morti e 25 feriti : L'esplosione avrebbe travolto tutto nel raggio di 50 metri e sarebbe stata causata dall'olio bollente che ha indebolito il tubo flessibile della bombola

Una bambina di origini Boliviane di 11 anni dà alla luce il figlio del fratello Video : È accaduto a Murcia, nella moderna #Spagna: una bambina undicenne, mentre si trovava in casa con i genitori, ha accusato forti dolori allo stomaco e alla zona addominale. La paura che potesse trattarsi di qualcosa di grave, li ha spinti a chiamare subito un'ambulanza, perché fosse trasportata subito in ospedale. Sorpresa per i medici e per tutti Al loro arrivo, e dopo aver esaminato la giovane, i medici si sono trovati davanti ad una ragazzina ...