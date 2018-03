Bitcoin | le nuove truffe sulle criptovalute e come difendersi

gqitalia



(Di lunedì 12 marzo 2018) Insieme alla febbre per leè salita anche quella per lecollegate a, Ether, Monero e compagnia digitalmente tintinnante. Non solo cryptojacking,si chiama in gergo, tramite siti web: un ricercatore di sicurezza di Bad Packets, Troy Mursch, ha per esempio individuato quasi 50mila siti infetti da malwareCoinhive o JS/Coinminer che, in vari modi, riescono a sfruttare la scheda madre di un dispositivo per fare mining nascosto. Ma anche e soprattutto inganni di vario genere che transitano attraverso le applicazioni per Android. Applicazioni fake che danno l’idea di essere quelle ufficiali delle piattaforme di scambio (ma che non lo sono affatto) e sequestrano i fondi trasferiti su di esse. È (stato) il caso di MyEtherWallet, contrappunto falso di un famoso portafoglio Ethereum open source che fingeva di generare una chiave pubblica per un nuovo account, ...