' Biagio Izzo va arrestato' | al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della

Napoli - il pm chiede gli arresti domiciliari per Biagio Izzo : Con l'ipotesi di reato di turbativa d'asta, sono stati chiesti gli arresti domiciliari nei riguardi di Biagio Izzo, noto comico e attore partenopeo. Sarà il Tribunale del Riesame, il prossimo 23 marzo, a prendere una...

Turbativa d?asta - il pm insiste : «Arresto per l'attore Biagio Izzo» : Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c?è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana, volto...

Biagio Izzo - chiesti arresti domiciliari : Il Tribunale del Riesame discuterà il 23 marzo prossimo la richiesta di arresti domiciliari a carico di Biagio Izzo , coinvolto in un'inchiesta della Guardia di Finanza. Lo riferisce 'Il Mattino', ...

La richiesta del pm : "Biagio Izzo agli arresti domiciliari" : L'attore comico coinvolto in un'indagine sulle aste pilotate: voleva riacquistare un'auto e una moto che gli erano state pignorate. Dopo il no del gip per i...

Biagio Izzo - la procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...

Biagio Izzo indagato per turbativa d’asta : discussione sugli arresti domiciliari : Grande attesa per il prossimo 23 marzo 2018 quando il Tribunale del Riesame si occuperà di Biagio Izzo indagato per turbativa d’asta. In discussione vi saranno gli arresti domiciliari. Cosa è accaduto al popolare attore e comico napoletano? HOLA VERONA… vi aspettiamo… pic.twitter.com/1IHchSLppp — Rocío Muñoz Morales (@RocioMMorales) 6 febbraio 2018 Biagio Izzo indagato: i fatti Biagio Izzo è coinvolto in una inchiesta ...

"Biagio Izzo va arrestato". La richiesta della Procura di Napoli : "Biagio Izzo va arrestato". È questa la richiesta della Procura di Napoli nei confronti del celebre comico. A decidere sarà il tribunale per il riesame il prossimo 23 marzo. Lo riporta il quotidiano il Mattino.Un caso che nasce in un filone collaterale delle indagini legate a due funzionari dell'erario e che ora vede coinvolto Biagio Izzo. In particolare, il nome del popolare attore comico finisce nelle carte di un'inchiesta della ...

Napoli - Biagio Izzo rischia gli arresti domiciliari/ Ultime notizie : richiesta Pm per turbativa d’asta : Biagio Izzo rischia gli arresti domiciliari: la richiesta del pm di Napoli, respinta dal giudice, passa al Riesame. L'attore accusato di turbativa d'asta si difende.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. "Indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame" : Leggo. Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c?è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana,...

Biagio Izzo rischia l'arresto : 'I funzionari di Equitalia volevano favorirlo' : Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana, volto noto del cinema nazionale. Un ...

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. L'attore indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame : di Leandro Del Gaudio Leggo . Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo , talento della comicità napoletana, volto ...

Turbativa d'asta - il pm insiste : 'Arresto per l'attore Biagio Izzo' : Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana, volto noto del cinema nazionale. Un ...

Il 30 gennaio Biagio Izzo alla Stagione Teatrale di Cittanova : E il bambino, orfano di un martire del lavoro, sarà costretto a diventare adulto e scegliere da che parte stare nel mondo vero. Il percorso che porterà a questa scelta sarà fatto di amore, tante ...

Cittanova (Rc) : il 30 gennaio spettacolo di Biagio Izzo : E il bambino, orfano di un martire del lavoro, sarà costretto a diventare adulto e scegliere da che parte stare nel mondo vero. Il percorso che porterà a questa scelta sarà fatto di amore, tante ...