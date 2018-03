“Biagio Izzo va arrestato” | al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della

newsgo

(Di lunedì 12 marzo 2018) “Biagiova arrestato”, aldeldellaProcura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” L'articolo “Biagiova arrestato”, aldeldellaProcura di Napoli proviene da NewsGo.