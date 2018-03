Beverly Hills 90210 torna in tv | Jennie Garth e Tori Spelling a lavoro su una nuova serie

optimaitalia

: #BeverlyHills90210 torna in tv: #JennieGarth e #ToriSpelling a lavoro su una nuova serie - OptiMagazine : #BeverlyHills90210 torna in tv: #JennieGarth e #ToriSpelling a lavoro su una nuova serie - kolombo_it : .ma quale?...assassinio a Beverly Hills?...':-¦..si quello!'...quindi è implicato in qualcosa di losco come nel libro...che ruolo ha?..':-¦' -

(Di lunedì 12 marzo 2018) La stagione 2018-2019 si è già preannunciata come quella dei reboot e allora perché non riportare in tv ladellepotrebbe presto rire sugli schermi di tutto il mondo proprio grazie ad un nuovo progetto a cui starebbero lavorando due protagoniste dellaovvero.Al momento non c'è stata alcuna conferma dalla CBS ma sembra che i rumors si facciano sempre più insistenti. Di cosa si tratta di preciso? Secondo quanto riferisce People sembra che proprio le due amiche si siano ritrovate insieme per sviluppare unaliberamente basata su unache ha segnato la loro carriera.Al momento il progetto dovrebbe essere in fase di sviluppo proprio in seno alla CBS e presenteràin una versione esagerata di loro stesse.Laoriginale diè durata dal 1990 al ...