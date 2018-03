Beverly Hills 90210 | il ritorno di Donna Martin e Kelly Taylor

Beverly Hills 90210 torna in tv : Jennie Garth e Tori Spelling a lavoro su una nuova serie : La stagione 2018-2019 si è già preannunciata come quella dei reboot e allora perché non riportare in tv la serie delle serie? Beverly Hills 90210 potrebbe presto ritornare sugli schermi di tutto il mondo proprio grazie ad un nuovo progetto a cui starebbero lavorando due protagoniste della serie ovvero Jennie Garth e Tori Spelling. Al momento non c'è stata alcuna conferma dalla CBS ma sembra che i rumors si facciano sempre più insistenti. Di ...

“Polizia? Correte!”. Tori Spelling choc : cosa è successo a Donna di Beverly Hills. La notizia ha già fatto il giro del mondo. Tutti preoccupati per l’attrice. “Non è facile per lei…” : ‘Donna Martin’, ma che sta succedendo? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dagli Stati Uniti. È iniziato tutto così, il primo marzo scorso, con una chiamata alle forze dell’ordine: al telefono si è parlato di una Donna “con disturbi mentali” che stava “infastidendo i vicini”. La polizia è arrivata subito. La casa in questione è quella di Tori Spelling, indimenticabile Donna Martin di ...

Tori Spelling nei guai con la polizia : l’amata Donna di Beverly Hills 90210 “vicina al punto di rottura” : Sono giorni concitati questi per Tori Spelling e sembra proprio che le cose siano destinate a peggiorare almeno secondo quello che rivela People riportando una fonte vicina all'amata Donna di Beverly Hills. L'attrice potrebbe essere "vicina al punto di rottura" e in questi ultimi giorni gli allarmi sono davvero aumentati con rischi seri per l'attrice e la sua famiglia. Secondo le ultime notizie sembra che Tori Spelling stia attraversando un ...

Castelnuovo - «Un fiorentino a Beverly Hills» : «S olo quando l'idea che la musica contemporanea non è una, avrà corso legale, quando si capirà che il non moderno fa parte della modernità», si potranno riscoprire le cose migliori di Mario ...

'Ma è proprio lei? Applausi'. Che trasformazione Andrea di Beverly Hills! : In Beverly Hills 90210 Andrea Zuckerman non era certo carina e popolare come Kelly. O Brenda. Era una secchioncella, sempre in prima linea alle manifestazioni studentesche e nel mondo delle associazioni, ai vestiti e ai trucchi preferiva i libri, le chiacchierate con Brandon, il suo amico del cuore, e dedicarsi al West Beverly Blaze, il giornale della scuola. Premessa: chi è ...

Beverly Hills 90210 : reunion in arrivo? – Tori Spelling e Ian Ziering lanciano un indizio : Quanti di voi si sono appassionati, negli anni ’90, alla serie tv del momento, Beverly Hills 90210? Un telefilm diventato un cult, con i suoi personaggi del quartiere “vip” di Los Angeles, fra sontuose ville, viali costeggiati da palme e spiagge affollate… Sono stati parte di noi per un decennio, dal 1990 al 2000. Dall’ingenua Brenda, alla “secchiona” Andrea, alla viziata Kelly, allo spavaldo Steve, al ...

Tori Spelling : «Vorreste una reunion di Beverly Hills 90210?» : La provocazione viene direttamente da colei che interpretava Donna Martin in Beverly Hills 90210 più di venticinque anni fa. Tori Spelling lo fa in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram insieme a colui che aveva alimentato il suo amore ai tempi della serie: il bel Steve Sanders, interpretato dall’attore Ian Ziering. «reunion (Allarme Spoiler)», scrive Tori a corredo di una foto che la ritrae insieme a Ian e al suo bambino. «Donna ...