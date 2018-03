Bethesda è alla ricerca di un Quest Designer da impiegare in uno dei suoi

eurogamer

: Bethesda: il neonato studio Austin è alla ricerca di un Quest Designer… c’entra… - thexeon : Bethesda: il neonato studio Austin è alla ricerca di un Quest Designer… c’entra… - VG247it : Bethesda: il neonato studio Austin è alla ricerca di un Quest Designer... c'entra forse qu...… - OfferteVGames : Wolfenstein 2: The New Colossus per #PS4 a 34,95€ su #Amazon! Link diretto all'offerta: -

(Di lunedì 12 marzo 2018)ha recentemente aperto un nuovo studio ad Austin e, senza troppe sorprese, ora sta cercando di assumere più persone per lo studio appena aperto, ma per quale gioco? Sappiamo che lo studio sta attualmente lavorando su alcuni progetti abbastanza grandi, e non c'è dubbio che The Elder Scrolls 6 sia uno di loro, ma la compagnia potrebbe essere al lavoro anche su un nuovo Starfield o, magari, su una IP tutta nuova.Come riporta Gamingbolt, nell'annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale di ZeniMax (la casa madre di) si legge chesta cercando di assumere un nuovo "" per il suo studio di Austin che avrà il compito di "progettare ed ideare racconti e" e "supervisionare la struttura narrativa, scrivere dialoghi e fare scripting per il gameplay". Inoltre, il candidato dovrà possedere "eccellenti capacità di storytelling e di scrittura di ...