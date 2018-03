Best Bakery | Tv8 va a caccia della migliore pasticceria di Italia

davidemaggio

(Di lunedì 12 marzo 2018) Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux Tv8 ci ha preso gusto. Sulla scia di successi conclamati come 4 Ristoranti, il canale generalista a marchio Sky prosegue sul filone cooking e propone, da oggi alle 18.30,, gara itinerante tra le pasticcerie del Belpaese prodotta da Endemol Shine. Una sfida lunga sei settimane, che vede coinvolte 72 pasticceriene selezionate in sei città: si parte da Milano, per poi passare a Torino, Roma, Napoli e infine a Palermo e Catania. In palio il titolo did’, che verrà proclamato nel corso di uno speciale in prima serata. A giudicare le leccornie preparate dai pasticcieri in gara due guru del settore: lo spagnolo Paco Torreblanca (qui la nostra intervista con visita al suo laboratorio), considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, un artista e un grande innovatore, e il belga Alexandre Bourdeaux (qui la ...