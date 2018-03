Berlusconi-Salvini | lo schema del centrodestra è già saltato | uno guarda al Pd | l' altro

Nuovo governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Presidenti delle Camere : senza la sponda del Pd Berlusconi fatica a tenere a bada Salvini : Si sente un po' orfano Silvio Berlusconi. senza il Pd il leader di Forza Italia è in difficoltà e preda dell'alleato leghista che dopo avergli preso qualche migliaio di voti, ora impone le sue scelte. ...

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

"Non riporterò il Pd al governo" Schiaffo di Salvini a Berlusconi Il Centrodestra sempre più diviso : Schiaffo di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni". Così il leader della Lega ha risposto a chi gli chiedeva... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi apre al Pd - Salvini : 'No a governo minestrone' : La Lega aspetta la direzione Pd ma non si fida di Berlusconi che lavora per le larghe intese e vede come la peste l'ipotesi di nuove elezioni -

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Berlusconi invita il Pd a sostenere il Governo Salvini : Silvio Berlusconi 5 anni addietro nell’interesse dell’Italia ha aperto al Pd favorendo la nascita di un Governo stabile. Il centrosinistra

Governo : Berlusconi - Salvini scelga via più giusta ma nuovo voto pessimo segnale : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all’interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano - targato Mediaset - di Berlusconi per scaricare Salvini : La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s.

La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s.

Gianni Letta in missione per Silvio Berlusconi : deve cercare l'appoggio del Pd. Ma senza Matteo Salvini premier? : In questa convulsa e difficile fase post-elettorale, Silvio Berlusconi punta su Gianni Letta , lo storico plenipotenziario di Forza Italia i cui poteri, prima del 4 marzo, sembravano leggermente ...

Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, "che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci

Forza Italia, Silvio BERLUSCONI: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, "che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci