Berlusconi nel nuovo film di Sorrentino | ‘Loro’ Ecco le prime immagini con la voce di

'In Fi dobbiamo tutto a Berlusconi E D'Alì non protestò nel 2013...' : ...fondo come la penso invece di sollevare questioni di leadership fortemente sospette sarebbe bene che in Forza Italia e non soltanto in Sicilia si avviasse una seria riflessione sull'offerta politica ...

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...

Brunetta 'Vedrei bene Renzi e Berlusconi insieme nel centrodestra allargato' : ROMA - Una presidenza delle Camere al Pd per ottenere dai Dem un appoggio esterno a un governo di centrodestra. È l'ipotesi messa in campo da Renato Brunetta , capogruppo uscente dei deputati di Forza ...

Berlusconi si affida a Letta per trovare consensi nel Pd al governo di centrodestra : Ha dato appuntamento agli eletti di Forza Italia il prossimo mercoledì e nella lettera di convocazione ha precisato che intende collaborare in maniera leale con gli alleati, «fermo restando l’impegno a sostenere il candidato premier indicato dal maggiore partito della coalizione». Silvio Berlusconi non riesce a fare esplicitamente il nome di Matteo...

Belve - si parte con Bernardini De Pace : “Nella causa di divorzio con la Lario - avrei difeso la ‘vittima’ Berlusconi” : La matrimonialista più famosa d’Italia, Annamaria Bernardini de Pace, ospite di Belve, mercoledì 14 marzo alle 23.30 sul canale Nove, non può certo non commentare il divorzio del secolo tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi: 1,4 milioni al mese che il Cavaliere doveva versare inizialmente alla ex moglie, sentenza poi annullata dalla Corte d’Appello che ha previsto per il capo di Forza Italia un risarcimento di 60 milioni di euro. Ma come ...

Silvio Berlusconi nella stretta veste di Sancho Panza : Al Corriere della Sera Silvio Berlusconi si presenta nell'inedita, e parecchio stretta, veste di Sancho Panza, fedele scudiero del nuovo capo, Matteo Salvini. Mostra soddisfazione però per il successo elettorale del centrodestra, si autoproclama "regista" della coalizione e chiede l'incarico per il leader leghista, anche perché un Governo M5S-Pd "spaventa tutti"."Non posso dire di essere totalmente deluso. Milioni di italiani mi ...

Silvio Berlusconi - la vignetta di Vauro sul suo sogno che si avvera : Cav e Renzi nella bara : Vauro non riesce a nascondere poi tutta la sua soddisfazione per un'altra 'morte politica', quella di Matteo Renzi che ha deciso di dimettersi da segretario del Pd dopo il tonfo epocale del Partito ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - faccia a faccia ad Arcore nel pomeriggio : erano presenti Marina e Pier Silvio : Silvio Berlusconi, dopo il voto del 4 marzo, ancora non ha parlato. Un momento difficile per il leader di Forza Italia, superato da Matteo Salvini e dalla Lega. Si apprende, però, che nel pomeriggio ...

Elezioni - la clamorosa rivelazione : “sono certa che Mattarella darà l’incarico a Tajani. Vi spiego perchè tutto è ancora nelle mani di Berlusconi” : Francesca Chaouqui, a lungo membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di indirizzo sulla struttura degli enti economici e amministrativi della Santa Sede, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La papessa sulle Elezioni del 4 marzo: “Ero perfettamente convinta ...

DI BATTISTA SBAGLIA SEGGIO - ELEZIONI 2018/ Video : la gaffe di Bersani e la femen nel seggio di Berlusconi : Gara tra leader politici alla gaffe più imbarazzante: Bersani vota senza togliere il tagliando antifrode, Di BATTISTA SBAGLIA seggio e Berlusconi alle prese con una donna a seno nudo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:56:00 GMT)

“Fermatela!”. Choc per Berlusconi : pesante contestazione nel seggio di Milano dove l’ex premier si è recato per votare. Attimi di tensione e le sue parole subito dopo l’accaduto : Il giorno delle elezioni è sempre molto particolare, così tra ritardi, proteste e una pesante contestazione a Berlusconi l’Italia va al voto. Le urne resteranno aperte fino alle 23. Ma il nuovo sistema di voto con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode ha provocato ritardi code e disagi un po’ in tutta Italia. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera richiede infatti tempi più ...

Berlusconi ritorna nella sua Milano - Di Maio a Pomigliano : dove e a che ora votano i leader : Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, ...

Berlusconi - il delirante confronto con Mentana. Dall’invenzione della Tav alla gaffe sulle lauree nel M5s : “Molti non sono nemmeno laureati”, è la frase con cui Silvio Berlusconi rincara la dose sui cinquestelle, nuova emergenza dopo il comunismo che avrebbe spinto il leader di Forza Italia e impegnarsi nuovamente. Ma all’accusa di non essere laureati, il conduttore di Bersaglio Mobile (La7), Enrico Mentana, fredda Berlusconi: “Glielo devo dire, nemmeno io sono laureato” L'articolo Berlusconi, il delirante confronto con ...

Testa a testa o sorpasso. Comunque Berlusconi nella trappola della Lega : L'ultima mossa, improvvisata e poco convinta, è degna di un finale crepuscolare. Quando Silvio Berlusconi era Silvio Berlusconi, grande imbonitore, venditore, biografia e interpete dell'Italia popolare e populista, cacciava dal cilindro il coniglio dell'Imu, all'ultimo minuto utile. Ora il "coniglio", per restare alla metafora, è Antonio Tajani come premier se il centrodestra vincerà.Per carità, una figura ...