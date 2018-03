Berlusconi apre al Pd | Salvini | ' No a governo minestrone'

Berlusconi apre al Colle. M5S - doppia offerta al Pd : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione...

Elezioni - Salvini apre a sinistra. Berlusconi : io regista : «Non mi scanso», dice Matteo Salvini, difendendo il suo diritto alla premiership. E lanciando una sorta di appello-offerta alla sinistra. Ma non è l'unico a non avere in mente...

Berlusconi : "Tajani premier apre prospettive importanti" : Il presidente Antonio Tajani non avrà bisogno certamente dei miei consigli: ha una grandissima esperienza nel mondo del lavoro, del giornalismo, della politica. Essere riuscito a convincerlo apre delle prospettive importanti per l'Italia'. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato al Tg2.

Tajani ha sciolto le riserve : è il candidato premier di Berlusconi - LaPresse - : "Antonio Tajani ha sciolto le riserve e ha dato la sua disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra": se ne parlava da giorni ma adesso è ufficiale. Lo ha annunciato il leader di Forza ...

Berlusconi apre : Manifestazione unitaria? Nulla in contrario : Jean-Claude Juncker "non ha detto una cosa fuori luogo", perché spera "che si arrivi a una maggioranza di governo", ma "le istituzioni europee non devono entrare nei problemi dei Paesi europei".A dirlo a Coffee Break è Silvio Berlusconi, che ribadisce: "Senza una maggioranza ci faremmo del male", ha osservato l'ex premier, "Ma io sono sicuro che avremmo una ...

'Berlusconi apre agli impresentabili' : Gli "esuli" del Movimento 5 stelle potranno entrare, se eletti, nel gruppo del Partito democratico? "Sta scherzando? Abbiamo un'idea della politica diversa". A dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Circo Massimo su Radio Capital commentando l'apertura di Silvio Berlusconi ai grillini coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi. "...

Berlusconi apre ai fuoriusciti del M5s e l'esercito siriano entra ad Afrin. Le notizie del giorno in breve : "I ministri delle Finanze europei e i mercati sembrano fiduciosi che ci sarà stabilità politica dopo le elezioni del 4 marzo", ha detto il ministro dell'Economia. Ci sono stati 5 mila casi di ...

E Berlusconi apre al Pd : “Ma il premier sia dei nostri” : Tra i capi del centrodestra, «pareggio» è una parolaccia. Considerano il trionfo tuttora alla portata, e i Berlusconiani addirittura si guardano già in cagnesco per la futura spartizione delle cadreghe. Fino al 4 marzo le tenteranno tutte per vincere, del resto chiunque al posto loro ci proverebbe. Poi, quel che sarà, sarà. Interpellato su possibil...

Elezioni - Berlusconi : “Prima pericolo erano i comunisti - oggi sono i Cinque stelle. Non saprebbero amministrare un’edicola” : “Quando sono sceso in campo il pericolo erano i comunisti oggi i Cinque stelle, una setta che prende ordini da un vecchio comico genovese. La loro regola sono l’opportunismo e la convenienza, sono incompetenti, non saprebbero amministrare un’edicola. Un governo 5 stelle è una barzelletta”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando alla platea della Coldiretti. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Prima pericolo erano i ...

Abusi edilizi - Berlusconi apre al condono : «Serve alla pace sociale». No di Salvini Ogni anno 20.000 case illegali| I numeri : «C’è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di quello che si chiama Abusivismo di necessità». «Si dovrà dichiarare l’inizio dell’attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli»