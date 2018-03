Benedetto XVI | “Francesco privo di particolare formazione teologica? Uno stolto

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di Benedetto XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

Papa Benedetto XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - prego per una buona morte" : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per una buona morte per me e per lui"